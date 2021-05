COVID-19 : baisse continue des cas actifs

Alors que le premier ministre François Legault suggère que nous passerons un bel été et que certaines mesures pourraient être assouplies, on observe que le virus a globalement pris du recul, dans les municipalités des Basses-Laurentides, notamment dans la colonne des cas actifs.

MRC de Deux-Montagnes

Ça n’est rien pour crier victoire, mais les chiffres sont là et ils semblent indiquer qu’une tendance est peut-être en train de se dessiner. Ainsi, dans la MRC de Deux-Montagnes, seulement 36 cas se sont ajoutés au tableau cumulatif, entre le 6 et le 13 mai, pour un total de 3 537, pendant que le nombre de cas actifs passait de 63 à 25.

On a enregistré 10 de ces 36 cas à Saint-Eustache, qui en compte désormais 1 821, après ce décompte hebdomadaire réalisé pour chacune des municipalités des Laurentides. Fait à noter, le nombre de cas actifs y est passé de 31 à 13, durant la même période.

Chose inhabituelle, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui demeure la deuxième ville la plus touchée dans cette MRC, affiche cette fois un nombre de nouveaux cas supérieur à celui de Saint-Eustache. Ainsi, 13 citoyens ont reçu un résultat positif, en même temps que le nombre de cas actifs demeurait à 16. À Deux Montagnes, on affiche désormais un total de 543 cas (+3), depuis le début de la pandémie, alors que le nombre de cas actifs était de 1 à 4, une donnée approximative qui équivaut néanmoins à une baisse de huit en une semaine.

Dans les autres villes de la MRC, le tableau est le suivant: Pointe-Calumet, 185 cas (+1) et 1 à 4 cas actifs; Saint-Joseph-du-Lac, 175 cas (+1) et aucun cas actif (-4); Oka, 111 cas (+4) et 1 à 4 cas actifs; Kanesatake, 32 cas (+0) et aucun cas actif; Saint-Placide, 28 cas (+4) et 1 à 4 cas actifs.

MRC de Thérèse-De Blainville

Les fluctuations sont moins importantes, bien que les chiffres demeurent encourageants, dans cette MRC. Blainville y demeure l’endroit le plus touché, depuis le début de cette crise sanitaire, alors que 44 citoyens se voyaient infectés par le virus, entre le 6 et le 13 mai, pour un cumulatif de 2 170. On y enregistrait par ailleurs 45 cas actifs, soit neuf de plus que la semaine précédente.

Pendant ce temps, 15 Thérésiens recevaient un diagnostic de COVID-19, ce qui porte le total à 1 178. Quant au nombre de cas actifs, il est demeuré identique, à 18. La situation est plus rose à Boisbriand, alors que les 12 nouveaux cas recensés (deux fois moins que la semaine précédente) ont gonflé le total à 1 128, pendant que les cas actifs passaient de 23 à 17 (-6).

Dans les autres villes de la MRC, la situation se lit comme suit: Rosemère, 561 cas (+5) et 6 cas actifs (+1); Sainte-Anne-des-Plaines, 535 cas (+9) et 10 cas actifs (+5); Bois-des-Filion, 457 cas (+4) et 1 à 4 cas actifs; Lorraine, 395 cas (+5) et 1 à 4 cas actifs.

Mirabel

À Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, on compte désormais 1 967 cas, une hausse de 16 par rapport à la semaine dernière, alors qu’on en avait tout de même ajouté 34. Cette tendance à la baisse se reflète forcément dans la colonne des cas actifs, qui en affiche maintenant 17 (-16).

Guérisons, vaccins, décès…

Les Laurentides ont enregistré un décès attribuable à la COVID-19, entre le 6 et le 13 mai, pour un total de 499 depuis le début de cette crise sanitaire. Le nombre de cas atteint un cumulatif de 20 265 (259), alors qu’on recense 285 cas actifs (-46).

On signale par ailleurs que 19 481 personnes qui ont contracté le virus en sont désormais guéries, une augmentation de 304 en une semaine. Durant la même période, 26 194 personnes ont été inoculées pour un total de 263 501 dans les Laurentides.