COVID-19 à l’Hôpital de Saint-Eustache: Plus d’une centaine d’usagers et d’employés touchés

Plus d’une centaine de personnes avaient reçu, en date du 9 août dernier, un diagnostic positif de la COVID-19 à la suite d’une éclosion du coronavirus dans quatre des 13 unités d’hospitalisation de l’Hôpital de Saint-Eustache. Du nombre, 43 sont des usagers et 64 des employés.

C’est le plus récent bilan qu’a dévoilé, à la demande de votre hebdo LE NORD INFO, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides par l’entremise de Myriam Sabourin, adjointe à la présidente-directrice générale et responsable des relations médias, relations publiques et à la communauté.

Dans ce bilan qu’a fait parvenir par courriel le CISSS des Laurentides, le dimanche 9 août dernier, on note que neuf usagers et neuf employés ont été testés positifs au cours des sept jours précédents.

Rappelons que cette éclosion a débuté le 27 juillet dernier. Trois jours plus tard, dans un premier bilan, le CISSS faisait alors état de 14 usagers et 11 employés, soit 25 personnes, qui avait été touchés par la COVID-19. On en compte maintenant 107 au total.

Questionné à ce sujet, le CISSS n’a pas voulu préciser, du moins au moment d’écrire ces lignes, si les tests de dépistage qui ont débuté à partir du vendredi 31 juillet étaient terminés, combien de personnes les avaient passés et, surtout, s’il croyait que la situation qui prévaut à l’Hôpital de Saint-Eustache était maintenant sous contrôle.