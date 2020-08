COVID-19 à l’Hôpital de Saint-Eustache: La situation «s’améliore rapidement» selon le CISSS

En fait, ce sont trois nouveaux cas, à savoir un usager et deux employés, qui avaient été testés positifs à la COVID-19 dans la seule aile E1A au cours de la dernière semaine, selon les plus récents chiffres fournis par le CISSS des Laurentides en date du lundi 17 août dernier.

En incluant les 12 cas (deux usagers et dix employés) déjà recensés dans l’aile C2A, ce sont donc 46 usagers et 68 usagers qui ont été touchés par le coronavirus, pour un cumulatif de 114 personnes, depuis que l’éclosion a vu le jour, le 27 juillet dernier.

Un plan pour gérer l’éclosion

Lors du dépistage massif qui a suivi, 94 % des employés ont été testé à l’Hôpital de Saint-Eustache. «Actuellement, le dépistage s’effectue surtout comme une mesure de prévention supplémentaire. Les tests de dépistage se poursuivent, notamment pour notre personnel de retour de vacances. Quant aux usagers hospitalisés, ceux-ci se font dépister chaque semaine pendant la durée de l’éclosion. Tous les usagers nouvellement admis à l’hôpital sont également testés à la COVID-19», de préciser Anick Drouin, agente d’information pour le CISSS des Laurentides dans un courriel envoyé le mercredi 12 août.

Celle-ci tient d’ailleurs à ajouter, dans ce même courriel, que «la situation a été prise très au sérieux et qu’aucun effort n’a été ménagé pour enrayer l’éclosion afin de de limiter les possibilités d’une nouvelle pénétration de la COVID-19 à l’intérieur de l’Hôpital [de Saint-Eustache]».

Elle signale également qu’un plan d’action a été mis en place pour «nous guider rapidement dans la gestion de l’éclosion». Parmi les mesures sanitaires déployées, Mme Drouin mentionne le rehaussement des équipements de protection individuelle du personnel; l’utilisation de zones désignées pour éviter la propagation du virus; l’ajout de gardiens de sécurité pour assurer le respect des mesures de prévention; l’augmentation du nettoyage et de la désinfection; et l’accroissement de la surveillance des symptômes des usagers et du personnel.

«C’est la mission du CISSS des Laurentides d’assurer des soins et des services de qualité accessible à la population. C’est pourquoi nous avons pris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des personnes qui doivent se présenter dans cet hôpital. Nous encourageons la population de ne pas hésiter à s’y présenter pour tout problème urgent de santé», de conclure l’agente d’information dans ce courriel du 12 août dernier.