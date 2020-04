COVID-19: 6101 cas au Québec

Le bilan de cas confirmés comme étant contaminés à la COVID-19 est en hausse de 583 par rapport à hier au Québec, portant ainsi le total à 6101. Dans les Laurentides, on faisait toujours état de 290 personnes infectées au moment d’écrire ces lignes, dont 128 dans la MRC Thérèse-De-Blainville, 43 dans celle de Deux-Montagnes, 21 à Mirabel et 58 sur le territoire de la MRC Rivière-du-Nord.

On compte toutefois 25 décès de plus dans la province par rapport à la même heure, hier. La grande majorité n’est pas survenue dans les 24 dernières heures, a toutefois précisé le premier ministre François Legault, lors de son point de presse quotidien, vendredi.

«Il faut être prudent, a dit le premier ministre. Il faut regarder combien on fait de tests. Aussi, nous avons testé les personnes plus à risque. Il est donc normal que nous ayons plus de cas. C’est de minimiser le nombre de décès qui fera notre réussite! Nous en avons beaucoup moins qu’aux États-Unis, ce qui veut dire que nos mesures fonctionnent, mais il faut continuer!»

Le virus se transmet d’une personne à une autre, a rappelé François Legault. C’est pourquoi, a-t-il une fois de plus insisté, il importe que les gens aient le moins de contacts possibles.

«Si vous pouvez rester chez vous, c’est ce qui est le plus efficace!», a lancé M. Legault qui avait une bonne nouvelle à annoncer aux propriétaires de petites entreprises de la région. Ces derniers seront heureux d’apprendre qu’une enveloppe de 150 M$ a été débloquée pour pallier, en partie, aux pertes financières qu’ils auront enregistrées en marge de la crise.

Le salaire mensuel des travailleurs essentiels québécois, qui gagnent moins que les 2000$ prévus par le gouvernement fédéral, sera en outre bonifié. Les détails à cet effet suivront cet après-midi.

Au Canada, 11 747 personnes sont aujourd’hui contaminées. Le Québec et l’Ontario sont les provinces où sont majoritairement concentrés les cas canadiens.