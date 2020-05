Cours en ligne gratuits offerts par la Ville de Sainte-Thérèse

Nombreux sont les Thérésiens qui étaient inscrits aux cours proposés par la Ville de Sainte-Thérèse, lesquels ont malheureusement dû être annulés en raison de la COVID-19. Mais qu’à cela ne tienne, la Ville invite les citoyens à suivre en direct des cours offerts gratuitement pendant tout le mois de juin.

Espagnol, yoga, Zumba, initiation à la guitare et plus encore, les cours seront tous accessibles gratuitement via Zoom. Ils seront animés par des professeurs connus et appréciés des participants. La programmation comprend des activités culturelles et de loisirs, et sera offerte du lundi au jeudi dès le 1er juin, à compter de 10 h.

«La Ville s’efforce de trouver de nouveaux moyens pour pallier entre autres l’annulation de ses cours en salle. Nous sommes donc heureux d’inviter les citoyens à suivre en direct des cours offerts gratuitement pendant tout le mois de juin! Retrouvez les professeurs que vous aimez dans le confort de votre foyer, ou profitez-en pour essayer quelque chose de nouveau. Bouger, apprendre et se divertir, c’est bon pour le moral», a déclaré la mairesse, Sylvie Surprenant.

Pour la programmation complète des cours et les instructions pour se connecter à Zoom, cliquez ici.