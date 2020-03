Coronavirus: Mise en place de mesures de prévention à Blainville

L’administration de la Ville de Blainville tient à rassurer la population sur la situation qui prévaut actuellement dans le monde et particulièrement au Québec concernant les risques de propagation du coronavirus. Toutes les mesures de prévention sont prises actuellement pour protéger à la fois les citoyennes et citoyens ainsi que les employés municipaux, dans les limites d’intervention qui sont celles des municipalités.

«La situation évolue d’heure en heure. Nous sommes prêts à faire face à différents niveaux de gravité. Nous ne négligeons rien pour protéger à la fois la population et nos employés et nous voulons également continuer à offrir tous les services essentiels», a déclaré le maire Richard Perreault.

Mesures entreprises

Voici quelques-unes des mesures entreprises par la Ville de Blainville: Mise en place d’un comité de veille (administration et maire) et d’un plan de continuité des services; Les employés municipaux ont reçu des consignes précises quant aux précautions à prendre dans le cadre de leur travail; Les employés et élus municipaux revenant de voyage doivent rester à la maison pendant 14 jours; L’entretien des bâtiments municipaux fera l’objet d’une attention encore plus particulière.

Activités de plus de 250 personnes

Quant à la directive du gouvernement du Québec concernant les évènements rassemblant plus de 250 personnes, aucune activité de ce type n’est prévue au calendrier de la Ville dans les sept prochains jours. Pour savoir si une activité ou un évènement a lieu ou si un bâtiment ou des services municipaux sont ouverts ou fermés, surveillez l’actualité sur blainville.ca et les réseaux sociaux.

Pour les camps de jour prévus pour l’été 2020, ils sont maintenus jusqu’à nouvel ordre. La période d’inscription aura donc lieu. Si la situation devait changer d’ici l’ouverture des camps, la Ville prendra les mesures nécessaires et les familles seront informées.

Précautions à prendre

La Ville de Blainville tient également à rappeler les précautions à prendre quant aux risques de propagation du coronavirus. «On ne le répétera jamais assez: il faut se laver les mains souvent, tousser dans son coude, éviter les poignées de main, surveiller les symptômes, etc. Il faut être encore plus vigilant envers les clientèles plus vulnérables: les jeunes enfants et les personnes plus âgées. Lorsque c’est possible, il faut se tenir loin des lieux publics très fréquentés.»

«Les gens ayant voyagé récemment doivent respecter une période de quarantaine pendant 14 jours. Même si les cas sont assez peu nombreux au Québec et dans la région, il faut suivre les recommandations des professionnels de la Santé publique et du gouvernement du Québec pour éviter une propagation rapide. J’invite les gens à consulter le site https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ pour suivre les informations générales quant au coronavirus», a conclu le maire.