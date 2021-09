Conseiller à Blainville de 2005 à 2017, Alain Portelance est décédé

C’est avec une très grande tristesse que la Ville de Blainville a appris le décès, dans la nuit du 30 août, de M. Alain Portelance, ancien conseiller du district de la Côte-Saint-Louis entre 2005 et 2017. M. Portelance était âgé de 64 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Michèle et ses deux fils, Alexandre et Jonathan.

Les détails des obsèques ne sont pas encore connus, mais le drapeau de la Ville de Blainville sera mis en berne jusqu’à la fin de la journée des funérailles.

« Alain était un ami très sincère et très proche. Les derniers mois ont été éprouvants pour lui et sa famille. Il a courageusement combattu une forme très rare, mais très virulente de cancer. À titre de conseiller municipal, il a défendu âprement les intérêts des gens du district de la Côte-Saint-Louis pendant douze ans et il a occupé des postes importants sous mon administration et celle de mon prédécesseur. Avant son entrée en politique, Alain a été très impliqué dans la communauté et dans le syndicat UNIFOR. Mes meilleures pensées sont pour Michèle et les enfants qui perdent un mari et un père aimant, et pour toute notre communauté qui perd un grand citoyen », a déclaré le maire Richard Perreault.

Conseiller du district de la Côte-Saint-Louis pendant douze ans

Alain Portelance a été élu conseiller municipal du district de la Côte-Saint-Louis lors de l’élection de novembre 2005. Il a été réélu en 2009 et en 2013. Sous les administrations des maires François Cantin et Richard Perreault, il a occupé divers postes, dont la présidence de la commission des infrastructures et parcs, de la commission des travaux publics et des transports et de la commission de la sécurité. Les citoyennes et citoyens de son quartier lui doivent notamment l’aménagement du parc Arthur-Bigras, le parc canin situé sur le chemin de la Côte-Saint-Louis, la rénovation du chalet du parc Pedro-Da-Silva, la création du quartier Chambéry et les infrastructures d’égout sur la rue Paul-Albert.

« Alain Portelance était à l’écoute et il intervenait constamment au conseil pour y faire entendre les besoins et les préoccupations des gens de son quartier. Il était toujours disponible pour l’ensemble de ses concitoyennes et concitoyens et il manquait rarement une rencontre de district pour répondre à leurs questions. C’est un citoyen exemplaire qui nous quitte et qui va nous manquer », a conclu le maire Richard Perreault.

La Ville de Blainville invite les citoyennes et les citoyens du quartier du district de la Côte-Saint-Louis ou de la municipalité en général, à écrire à directiongenerale.mairie@blainville.ca afin de rendre hommage à Alain Portelance. Les messages seront ensuite remis à la famille.