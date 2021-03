Conduite dangereuse: les fuyards arrêtés à Sainte-Anne-des-Plaines

Deux individus ont été appréhendés à Sainte-Anne-des-Plaines, le mercredi 10 mars, au terme d'un épisode de conduite dangereuse. Le conducteur, un homme de 35 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu, comparaîtra aujourd’hui au palais de justice de Laval pour répondre à des accusations de délit fuite causant lésion, fuite, conduite avec capacités affaiblies par la drogue, agression armée, bris d’ordonnance de probation et interdiction de conduire. La passagère de 27 ans de Laval a quant à elle été libérée par voie de sommation pour complicité.

Le mercredi 10 mars, vers 15 h, le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a reçu un appel concernant un délit de fuite survenu à l’intersection des routes 337 et 335 à Terrebonne, secteur La Plaine. Selon les premières informations, le véhicule suspect, un camion de marque Dodge Ram 2015 de couleur bleue, aurait effectué des manœuvres dangereuses sur la route et causé un premier accident délit de fuite à l’intersection des routes 335/337.

Le chauffard a poursuivi sa route pour s’arrêter à la station-service Ultramar sur le boulevard Laurier, à l’intersection de la rue de l’Hortensia. À ce moment, le suspect aurait fait marche arrière et heurté le véhicule de patrouille qui s’était immobilisé derrière. Un des policiers en approche a évité de justesse le fuyard. Une poursuite automobile s’est alors enclenchée sur le boulevard Laurier Sud, mais a été abandonnée peu de temps après en raison de la circulation dense.

Le véhicule fuyard a ensuite emprunté le chemin Martin Ouest. Il aurait effectué un dépassement dangereux près de l’intersection du rang Sainte-Claire, à Sainte-Anne-des-Plaines, et heurté un camion qui circulait en sens inverse, en plus de foncer dans le véhicule qui se trouvait devant lui. Cette voiture, une Nissan Versa 2010 de couleur rouge, a terminé sa course dans un banc de neige. La conductrice de 18 ans de Mascouche, qui était seule à bord, s’en est sortie avec des blessures légères.

La poursuite a pris fin près du 362, 5e Avenue, à Sainte-Anne-des-Plaines, lorsque le véhicule suspect a effectué une sortie de route. Les deux fuyards ont été arrêtés après une courte poursuite à pied. Les enquêteurs ainsi que les techniciens en identité judiciaire se sont présentés sur place pour faire l’analyse de la scène et rencontrer des témoins.

Le chemin Martin et la 5e Avenue à Sainte-Anne-des-Plaines ont été fermés à la circulation de 15 h 15 à 2 h 30.