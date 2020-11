Concours : La police de Mirabel cherche un nom pour son ourson

Un concours a été lancé sur les réseaux sociaux par le Service de police de Mirabel, qui dessert également la ville de Saint-Colomban, afin de trouver un nom pour un ourson qui sera remis aux enfants lors d’actions policières sur l’ensemble du territoire. Il est possible de s’inscrire dès maintenant via la page Facebook publique de la «Ville de Mirabel».

Le mandat de cette peluche sera de réconforter les enfants lorsqu’il sera nécessaire, soit lors d’entrevues avec des agents-détectives, des suites d’un accident de la route, lors d’interventions des patrouilleurs au domicile familial ou de la visite d’une travailleuse sociale. L’ourson, qui n’a pas encore de nom, cherchera à apaiser le stress et permettre de créer un lien de confiance. «Il s’agira aussi d’un article promotionnel lors des activités de prévention organisées par les agents communautaires», mentionne-t-on, via le site de la Ville de Mirabel.

Règlements et conditions

Les familles sont donc encouragées à se consulter afin de trouver un nom à la fois créatif et significatif. Pour participer, il suffit de visiter la page Facebook de la «Ville de Mirabel» et trouver la publication concernant l’ourson (avec sa photo, datée du 23 novembre, 12 h). Dans l’espace commentaire de ladite publication, vous devez joindre une photo de votre enfant tenant un dessin d’un ourson colorié ou un de ses toutous, ainsi que le nom trouvé. Le gagnant sera dévoilé en janvier 2021 et contacté via Facebook. Une belle surprise l’attend, assure-t-on.

Pour s’inscrire, il faut être résidant de Mirabel ou de Saint-Colomban et être âgé de 4 à 12 ans. Le nom de la peluche doit être en français, respectueux et unique. Des noms comme Flik, Flair, Patrouille, Vigile ou Shérif, déjà utilisés par d’autres services de police ou organisations ne sont pas éligibles. En outre, celui-ci doit être court, soit d’un maximum de trois syllabes. Sur la photo soumise sur les réseaux sociaux, le nom du toutou doit être lisible et bien visible.

Le concours prend fin le 18 décembre prochain. Bonne chance aux participants! Pour plus d’information: [www.facebook.com/VilleMirabel].