Concours de feu à Sainte-Thérèse

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, les Thérésiennes et les Thérésiens sont invités à participer à un concours en créant de courtes capsules vidéo mettant de l’avant des conseils de prévention. Ils pourraient ainsi remporter l’un des cinq prix de participation et voir leur capsule diffusée sur la page Facebook de la Ville.

Du 1er au 31 octobre 2021, les citoyens devront envoyer une vidéo de 30 à 90 secondes portant sur l’un des thèmes suivants (sans s’y limiter):

• la vérification des avertisseurs de fumée et/ou de monoxyde de carbone • la réalisation d’un plan d’évacuation

• la prévention des feux de cuisson

• l’utilisation sécuritaire d’un BBQ

• la sécurité lors du temps des Fêtes

• la sécurité lors de l’Halloween

• la préparation d’une trousse d’urgence 72 heures

Soyez créatifs, que ce soit une capsule informative, une pièce de théâtre, une capsule humoristique, un montage vidéo, tous les moyens sont bons pour participer au concours! Assurez-vous de consulter les modalités sur le site Web de la Ville pour soumettre votre vidéo.

« Devenez des ambassadeurs du Service de sécurité incendie en matière de prévention et encouragez vos concitoyens à adopter des comportements sécuritaires! En plus d’être amusant, ce concours est éducatif, les vidéos peuvent très bien être réalisées en famille ou même dans les salles de classes! », mentionne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Prix à gagner:

• Présence de la mascotte Yvon Larosé lors d’une fête d’enfants

• Visite privée de la caserne de Sainte-Thérèse

• Kit de prévention des incendies incluant un avertisseur de fumée et/ou de monoxyde de

carbone et une trousse d’urgence 72 h de la Croix-Rouge pour une famille

• Séance de karting électrique vitesse junior au TAG E-Karting & Amusement pour

4 personnes

• Prix spécial écoles : activités de prévention incendie avec la mascotte et les agentes de

prévention de Sainte-Thérèse

Pour vous inspirer, consultez les conseils de prévention incendie au www.sainte-therese.ca > Sécurité publique > Sécurité incendie > Guides et conseils de prévention et de sécurité.

Renseignements : Service de sécurité incendie, 450 435-2422, poste 3339