Complexe sportif: Lorraine maintient le cap

Dernièrement, la Ville de Lorraine apprenait que son projet de complexe sportif n’avait pas été retenu dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Bien que cette annonce soit décevante, le conseil municipal maintient le cap et poursuivra le travail afin de concrétiser ce projet si cher aux Lorrains et aux organismes sportifs.

«Je ne cacherai pas que j’espérais une autre réponse. Selon nous, l’ensemble des critères de sélection était respecté. Nous avons fait les démarches nécessaires auprès du gouvernement afin qu’il comprenne l’importance de cette infrastructure pour notre ville et nous allons nous informer afin d’obtenir des réponses à nos questions. Nous avons écouté nos citoyens et la motivation des membres de notre organisation et du conseil municipal en fait toujours un dossier prioritaire. Avoir accès à un complexe sportif sur notre territoire, c’est un souhait de longue date des Lorrains. Ils nous en parlent d’ailleurs régulièrement», soutient le maire de Lorraine, Jean Comtois.

Rappelons que ce projet avait obtenu l’appui de la population et de nombreux partenaires, notamment de plusieurs villes limitrophes, du Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) et des associations sportives. Parmi ces dernières, Patinage des Mille-Îles et l’Association de hockey mineur Lorraine-Rosemère avaient d’ailleurs déposé une pétition comportant 2 044 signatures appuyant la construction du complexe sportif.

Autre fait notable, près de 1 000 répondants, regroupant plus de 2 000 personnes, avaient participé à un sondage nettement favorable à la construction du complexe sportif.

La Ville tiendra la population informée de ses prochaines démarches dans ce dossier via ses communications habituelles, notamment son site Internet au [ville.lorraine.qc.ca].