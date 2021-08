Commission jeunesse de Blainville: appel aux jeunes

La commission jeunesse de Blainville souhaite recruter trois nouveaux membres dont le mandat s’étalera jusqu’à 2023. Cet appel de candidatures s’adresse aux résidentes et résidents de Blainville âgés entre 18 et 35 ans.

« Faire partie de la commission jeunesse, c’est s’engager pour les jeunes de Blainville et pour l’avenir de Blainville. Nous venons de produire un plan d’action ambitieux qui s’inspire des commentaires recueillis lors de notre consultation du printemps dernier et qui prévoit entre autres des projets pour lutter contre les changements climatiques, la discrimination et la montée de l’individualisme au détriment de la vie en communauté. Pour réaliser ce plan, nous avons besoin de la contribution du plus grand nombre possible de jeunes Blainvilloises et Blainvillois et de l’implication de concitoyennes et concitoyens. Nous les invitons à remplir et à nous envoyer le formulaire de candidature avant le 31 août », ont commenté les quatre membres de la commission jeunesse : Sarah, Naoual, Gabriela et Emmanuel.

Mandat et objectifs de la commission jeunesse

La commission jeunesse s’adresse aux jeunes Blainvilloises et Blainvillois qui souhaitent s’engager dans la vie municipale et qui veulent réaliser des projets mobilisateurs pour l’avenir de la Ville.

Le mandat des jeunes est d’une durée de deux ans (renouvelable). Ils reçoivent 50.00$ par réunion pour leur participation.

La date limite pour déposer sa candidature est le 31 août 2021 à 23h59 en remplissant le formulaire disponible en ligne à blainville.ca/commission-jeunesse.

Pour soumettre sa candidature, il faut :

Être âgé entre 18 et 35 ans

Être résident de Blainville

Faire preuve de leadership et de grande motivation

Être disponible pour participer à des réunions mensuelles (soir), des activités et des discussions Les objectifs de la commission jeunesse sont :