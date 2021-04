Combattez la faim en jouant au golf

La pandémie a eu des répercussions jusque sur les tablettes du réfrigérateur et dans le garde-manger d’une foule de vos concitoyens. Les demandes d’aide alimentaire se sont accrues, chez Moisson Laurentides, et l’organisme fait appel à votre générosité dans le cadre de sa 22e Classique de golf annuelle.

«Nous avons toujours l’appui de nos donateurs alimentaires (lire : les marchés d’alimentation et les transformateurs), mais on achète beaucoup de denrées pour s’assurer qu’il y ait toutes les catégories d’aliments disponibles», indique la directrice générale de la banque alimentaire régionale, Annie Bélanger. Voilà qui illustre bien à quel point la crise sanitaire a eu un effet direct sur les besoins exprimés. Un effet inhabituel, aussi, sur les pratiques de Moisson Laurentides.

«Normalement, nous achetons pour 30 000 $ de denrées, chaque année. Là, depuis juillet 2020, c’est à dire en huit mois, nous sommes rendus à 600 000 $», d’ajouter la directrice en énumérant la liste des produits achetés : du lait, du fromage, des fruits et des légumes frais. «Dans plusieurs secteurs, la fréquentation des organismes d’aide a augmenté de 50 %», souligne Mme Bélanger. D’où l’importance de chaque dollar amassé lors des collectes de fonds comme cette activité golfique dont l’objectif a été fixé à 30 000 $.

Pierre A. Richer, président d’honneur

Cet événement se déroulera le mardi 25 mai, sur les allées du golf Le Blainvillier, en tout respect des consignes sanitaires et sous la présidence d’honneur de Pierre A. Richer, président et fondateur des Entreprises Pierre A. Richer.

«C’est avec grande humilité que j’ai accepté l’invitation, car c’est pour moi la manière ultime de redonner envers ceux qui m’ont aidé. Malheureusement, l’insécurité alimentaire est actuellement encore le lot de bien des familles ou de personnes isolées», d’exprimer ce dernier, lors d’un bref point de presse tenu devant les installations blainvilloises de Moisson Laurentides.

Et M. Richer dit vrai, puisque la banque alimentaire régionale achemine ses denrées vers 106 organisme qui, chaque mois, comblent les besoins en nourriture de quelque 20 763 personnes, dont le tiers sont des enfants.

Si vous désirerez prendre part à la 22e Classique de golf de Moisson Laurentides, il vous suffit de communiquer avec Eve Massicotte, à l’adresse suivante : evenements@moissonlaurentides.org. Celle-ci vous informera des différents forfaits disponibles. Sinon, vous trouverez toutes ces information, de même que le formulaire d’inscription, sur le site Web de l’organisme, au [www.moissonlaurentides.org].

Encan virtuel

Enfin, Moisson Laurentides annonce la tenue de son encan virtuel, du 17 au 26 mai. Il vous suffira tout simplement de vous rendre sur le site Web de l’organisme, de repérer la section réservée à cette activité et de miser sur les différent lots offerts. Ce faisant, vous contribuerez à la démarche et à la mission de la banque alimentaire régionale qui, en plus des Laurentides, dessert également la MRC Les Moulins, dans Lanaudière.

À noter qu’il est également possible de faire un don en ligne en tout temps, via le même site.