Cols blancs et cols bleus : On signe enfin à Bois-des-Filion

Le 14 décembre au soir, après plusieurs mois de négociation sur les textes, le conseil municipal a adopté une résolution autorisant la signature de la nouvelle convention collective de la trentaine d’employé(e)s cols blancs et cols bleus de la Ville de Bois-des-Filion.

« C’est une convention historique. Nous avons réussi à améliorer les conditions de travail de nos employés tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Nous sommes convaincus que cette convention contribuera à la rétention de nos employés et permettra d’augmenter notre attractivité pour de futurs employés », commente le maire de Bois-des-Filion monsieur Gilles Blanchette

Rappelons qu’en juillet dernier, une entente de principe avait été entérinée à 85 % par les membres. Ces derniers demandaient un rattrapage sur l’écart d’environ 30 % qui existait entre les employés(es) de Bois-des-Filion et ceux et celles des villes limitrophes comparables.

« Mission accomplie! La convention collective prévoit des augmentations salariales incluant un rattrapage entre 25 % et 40 %, selon la fonction, et ce, réparties sur la durée de celle-ci », se réjouit Maxime Valade, conseiller syndical du SCFP-Québec.

Le nouveau contrat de travail est d’une durée de sept ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026. Les membres de la section locale SCFP 4922 avaient exercé plusieurs moyens de pression afin d’arriver à une entente satisfaisante.

« Nous sommes très fiers de la solidarité dont ont fait preuve nos membres tout au long de cette négociation qui a duré deux ans, avec seize séances, dont cinq en mode virtuel avec l’aide d’un médiateur », d’expliquer le conseiller syndical.

Parmi les autres gains, mentionnons la majoration de certaines primes et l’horaire de quatre jours et demi annuellement. Les membres bénéficient dorénavant de l’implantation du Régime de retraite à financement salarial (RRFS-FTQ) avec une bonification de la cotisation de l’employeur ainsi que la mise en place d’un plancher d’emploi.

De plus, les disparités de traitement entre les statuts d’emploi en ce qui a trait aux vacances, aux jours fériés et aux heures supplémentaires ont été éliminées.

