Collège Lionel-Groulx: Soirée d’information hivernale pour les élèves du secondaire

Les élèves du secondaire sont invités à profiter de leur dernière chance pour rencontrer la communauté étudiante collégiale et ainsi arrêter leur choix quant à la poursuite de leurs études. Le Collège Lionel-Groulx les attend, les bras ouverts, lors de sa soirée d’information hivernale, le mercredi 12 février, de 18 h à 20 h.

Les membres du personnel et les étudiants s’affaireront à éclairer leur lanterne en répondant à toutes leurs questions concernant le programme d’études qu’ils convoitent afin de prendre une décision réfléchie d’ici le 1er mars, date limite pour compléter leur dossier de demande d’admission au 1er tour du SRAM. Au programme:

-Visites guidées

-Rencontres avec les aides pédagogiques individuelles qui sélectionnent les candidats pour l’admission dans les programmes d’études

-Rencontres avec les services d’aide à l’étudiant

-Présence d’exo

L’un des plus importants cégeps avec ses quelque 6 000 étudiants, le Collège Lionel-Groulx est une institution publique d’enseignement supérieur porteuse d’une longue tradition de qualité et d’engagement social. Il offre 25 programmes préuniversitaires et techniques et de la formation continue.