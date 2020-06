Collège Boisbriand: une activité hors de l’ordinaire pour les finissants

Ce mercredi 10 juin, le Collège Boisbriand a organisé une activité spéciale afin de permettre à ses finissants de faire des adieux officiels à leurs enseignants, à la direction et à l’école. Ils ont ainsi pu souligner cette importante étape qu’est la fin du secondaire, malgré le contexte exceptionnel que l'on connaît.

Les élèves se sont présentés par petits groupes de trois ou quatre en respectant un horaire préétabli. L’évènement consistait à laisser sa marque sur un mur du Collège, en l’autographiant et en y inscrivant un court message d’appréciation de son passage au secondaire. Ensuite, les étudiants recevaient leur diplôme d’études secondaires, en plus de certificats spéciaux et des traditionnels méritas de fin d’année scolaire. Pour couronner le tout, les élèves ont tous reçu un masque de protection avec l’inscription «Finissant du Collège Boisbriand 2019-2020». Les sourires au visage des élèves, des enseignants et de la direction étaient contagieux. Enfin, tous pouvaient se retrouver, après ces difficiles derniers mois.

En effet, comme tous les établissements d’enseignement du Québec, le Collège Boisbriand est fermé depuis le 13 mars. Impossible donc pour ses finissants de faire des adieux normalement à leur école, pour laquelle ils y sont inscrits pour la majorité depuis la 1re secondaire. Fait important à souligner, ces diplômés ont tout de même continué leurs études, et ce, dès le début du confinement, puisque le Collège Boisbriand a su rapidement mettre en place une formule d’enseignement à distance. Les finissants sont donc maintenant fin prêts pour le cégep.