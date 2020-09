Collecte de sang du conseil municipal de Rosemère les 24 et 25 septembre

Les 24 et 25 septembre, le maire de la Ville de Rosemère, Eric Westram, et les membres du conseil municipal invitent les citoyens à participer à la collecte de sang d’Héma-Québec qui se tiendra sur rendez-vous seulement, entre 13 h et 19 h 30, au centre communautaire Memorial, situé au 202, chemin de la Grande-Côte.

«Même en temps de pandémie, les besoins en sang sont constants. C’est pourquoi je tiens à rassurer les citoyens sur les mesures sanitaires mises en place par Héma-Québec. Celle-ci a toujours pris les devants sur les recommandations de la santé publique et de Santé Canada afin d’offrir un environnement sécuritaire pour tous. Joignez-vous à moi le 24 ou 25 septembre et donnons du sang. Vous contribuerez ainsi à sauver des milliers de vies. Ensemble, atteignons notre objectif de 170 donneurs», a mentionné M. Westram.

Comme la collecte est uniquement sur rendez-vous, il faut appeler Héma-Québec au 1 800 343-7264 (SANG) ou écrire à jedonne@hemequebec.qc.ca pour signifier son intérêt à participer à la collecte.

Mesures d’hygiène mises en place

-Des contrôles de l’accès aux sites de collecte avec prise de température des donneurs et des bénévoles effectués avant d’accéder au site;

– Désinfection des écrans utilisés pour le questionnaire de qualification au don de sang, de même que des lits de prélèvement;

– Organisation logistique des collectes revue afin de respecter les mesures de distanciation;

– Ajout de panneaux d’acrylique dans tous les sites de collecte;

– Port du masque chirurgical, remis par Héma-Québec, obligatoire pour tous les donneurs de sang, pendant toute la période de leur passage en site de collecte, de même que pour les employés et les bénévoles qui, de par la nature de leurs fonctions, doivent se trouver en deçà de la limite de distanciation physique de deux mètres.

Qui peut donner du sang?

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au [https://www.hema-quebec.qc.ca], section Donneurs > Sang > Puis-je donner?