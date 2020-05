Collecte de sang à la mémoire de Xavier-Tristan

Du 25 au 29 mai se tiendra la huitième édition de la collecte de sang de l’école Le Tournesol, située à Lorraine. L'événement est dédié à la douce mémoire d'un élève de l'école, Xavier-Tristan Péloquin, qui est décédé en janvier 2016 après avoir mené un combat contre le cancer.

Durant les quelque trois années qu’ont duré ses traitements, le jeune homme a reçu plus d’une centaine de transfusions. Depuis 2013, la collecte de sang rend hommage à son courage et contribue à répondre aux besoins des enfants malades. Et en ce temps de pandémie, les besoins sont grands…

Venez en grand nombre

Veuillez prendre note qu’en raison des contraintes exceptionnelles imposées par la COVID-19, la collecte se déplace au Centre communautaire de Rosemère, situé au 202, chemin Grande-Côte. Celle-ci se déroulera du 25 au 29 mai, de 13 h à 19 h 30. Les donneurs doivent prendre rendez-vous en composant le 1 800 343-7264.

Il est possible de vérifier son admissibilité au don de sang en consultant le site Web d’Héma-Québec au [www.hema-quebec.qc.ca].