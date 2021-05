Collecte de sang à la mémoire de Xavier-Tristan Péloquin

Les 19 et 20 mai se tiendra la 9e édition de la collecte de sang de l’école Le Tournesol, à Lorraine. Cette collecte est dédiée à la douce mémoire de Xavier-Tristan Péloquin, un élève qui a fréquenté l’école de 2012 à 2015 et qui est décédé en janvier 2016 après avoir mené un valeureux combat contre le cancer. Depuis 2013, la collecte de sang rend hommage à son courage et contribue à répondre aux besoins des enfants malades.

Xavier-Tristan: un enfant courageux

Rappelons qu’au cours des trois ans qu’ont duré ses traitements, Xavier-Tristan a reçu plus d’une centaine de transfusions sanguines. «En ce temps de pandémie, les besoins sont grands. De nombreux malades ont besoin de vos dons. Aidez-nous à faire la différence dans la vie de ces personnes», font valoir les organisateurs, par voie de communiqué.

En raison de contraintes exceptionnelles imposées par la pandémie, la collecte de sang se déplace au Centre Culturel Laurent G. Belley de Lorraine (4, boulevard de Montbéliard). Elle se tiendra les 19 et 20 mai, de 13 h et 19 h 30, sur rendez-vous seulement. Pour réserver votre place: 1 800 343-7264 ou jedonne@hema-quebec.qc.ca.

Il est possible de vérifier votre admissibilité au don de sang en consultant le site web d’Héma-Québec au [www.hema-quebec.qc.ca].