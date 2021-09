Collecte de patins usagés dans Thérèse-De Blainville

Dans le cadre du projet Patines-tu?, la Ville de Sainte-Thérèse, en partenariat avec les villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère et Sainte-Anne-des-Plaines, invite les citoyennes et les citoyens à faire don de patins à glace qui ne servent plus, mais qui sont toujours en bon état.

« Nous sommes heureux de déployer à nouveau cette initiative qui favorise chaque année l’entraide et la solidarité. Nous invitons les Thérésiennes et les Thérésiens à donner leurs patins usagés, peu importe la pointure, un geste simple qui encourage également le réemploi! », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Les citoyens peuvent déposer leurs patins à donner aux points de dépôt suivants :