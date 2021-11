Collecte de fonds au Club Aramis

Le Club Aramis situé sur le chemin de la Rivière-Cachée à Boisbriand, en face de l’aréna, est présentement en campagne de collecte de fonds afin de soutenir une quinzaine d’enfants de la DPJ à l’approche des fêtes. Pour donner, il suffit de se présenter au club.

« Le Club Aramis existe depuis presque 50 ans. Présentement, comme partout ailleurs en raison de la pandémie, on manque de clientèle. De là cette campagne de collecte de fonds », d’expliquer Daniel Gauthier, vice-président du Club Aramis, avant d’ajouter que la cause première du club est de soutenir la jeunesse.

« Oui, les jeunes de Boisbriand et des Basses-Laurentides, mais de partout ailleurs dans la région. Nous sommes venus en aide à un jeune de Sainte-Agathe l’an passé »

Par exemple, un jeune qui a le talent pour jouer au hockey dans le « deux lettres » dont les parents n’ont pas les moyens de défrayer les coûts associés, le Club Aramis pourra alors l’aider financièrement.

« Il y a deux ans, nous avons aidé un jeune skieur qui devait aller en Alberta passer des tests pour l’équipe canadienne. Nous avons payé une partie de ses dépenses. C’est ça que nous faisons »

Les enfants de la DPJ

Au cours de la journée du 13 novembre, la population est invitée à s’arrêter au Club Aramis à Boisbriand pour y remettre leurs dons, en échange d’un reçu d’impôts, ou des cadeaux pur des enfants de la DPJ. Toutes les sommes amassées seront remises à la Fondation Opération Père Noël pour égayer le temps des Fêtes d’enfants de la DPJ. La plupart des enfants dont s’occupe Opération Père Noël ne recevraient aucun cadeau sans ce soutien car plusieurs d’entre eux vivent dans des familles très pauvres, et parfois grandement désorganisées; pour certains, ils sont carrément abandonnés.

L’année dernière, 16 000 jeunes de la DPJ au Québec ont bénéficié de l’aide de cette Fondation.

« On va pouvoir leur faire plaisir et c’est ce qui importe pour nous ! », de dire Daniel Gauthier qui a joint le Club Aranmis en 2012 après avoir été entraîneur au hockey mineur boisbriannais pendant nombre d’années.

Pour ceux et celles qui ne pourront être présents le 13 novembre, le Club Aramis continuera d’amasser des dons jusqu’à Noël.