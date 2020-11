Collecte de fonds annuelle: Sainte-Anne-des-Plaines amasse 11 150 $ malgré la pandémie

Cette année devait avoir lieu la 11e édition de la Classique du maire, ce tournoi de golf annuel permettant au conseil municipal de Sainte-Anne-des-Plaines de collecter des fonds pour la communauté. À cause de la pandémie, ce rendez-vous annuel a été annulé. Le conseil municipal a toutefois souhaité contacter les donateurs habituels afin de susciter leur générosité en ces périodes troubles.

Au total, 19 entreprises ont répondu présentes et ont permis de collecter 11 150 $; des sommes directement investies dans un fonds permettant au conseil d’octroyer des subventions aux organismes locaux et régionaux qui viennent en aide à la communauté anneplainoise, afin de les soutenir dans leurs projets communautaires.

Par exemple, les fonds collectés en 2019 ont permis de soutenir les organismes suivants: Moisson Laurentides, la Maison de la famille, Fondation Drapeau et Deschambault, le Cercle des fermières, la Maison Parentfant, le Corps de cadets SADP, le comptoir Recyc-Dons, le centre de prévention du suicide Le Faubourg, le club de marche Les pieds légers, l’Association du hockey mineur SADP et d’autres associations sportives, culturelles, scolaires et communautaires.

«La pandémie a déstabilisé beaucoup de nos groupes communautaires qui font un travail essentiel sur le terrain. Ils ont pour la grande majorité, été les premiers au front à s’adapter et à maintenir des services malgré la complexité des directives de la santé publique. Pour le conseil, et pour les entreprises, il était évident que nous devions maintenir cette collecte de fonds pour être en mesure de continuer de les appuyer durant cette période plus difficile», a souligné le maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau.

Le conseil municipal souhaite remercier de tout coeur les cinq grands donateurs de cette campagne spéciale, soit Lucie Lecours, députée de Les Plaines, Jean Coutu Stéphane Boily, le Camping Ste-Anne, Gariépy Bussière CPA et Groupe Meunier pour leur don majeur, qui ont permis d’amasser au total 5 500 $, ainsi que les quinze autres généreux partenaires, soit Waste Management Québec, Alain Hogue CPA CGA, T3I Inc., Les Excavations Lampron, PFD Avocats, Can-Inspec Inc., BG Architectes, Développement Zone verte, Location d’outils 2000, la Fraternité des policiers de Terrebonne, EFEL Experts-conseils, Construction Vert Dure, Pro-Charpente Inc, Effigiart et finalement, Groupe Sutton, qui ensemble, ont permis d’amasser 5 650$.