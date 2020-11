Club Optimiste Saint-Janvier: Une somme de 34 000$ amassée pour une cause noble

Le Club Optimiste de Saint-Janvier tenait sa traditionnelle soirée Vins et fromages le 7 novembre dernier. L’événement, qui a su rejoindre au-delà de 250 personnes en formule virtuelle, a permis d’amasser un total de 34 000 $, dont près de 8 000 $ lors de l’encan silencieux.

De ce total impressionnant, compte tenu des circonstances, une somme de près de 28 000 $ sera remise en don au Centre d’hébergement multiservice de Mirabel (CHMM), qui vient en aide à des personnes vulnérables vivant la précarité financière, l’isolement et l’itinérance. Le tout, aux dires des responsables de l’organisme, a été rendu possible grâce à la collaboration de plus d’une quarantaine de partenaires engagés dans la communauté.

«Le CHMM tient à souligner le travail exceptionnel du Club Optimiste, de Valérie Lagrange, de chez Sicola Ltée, et son équipe dévouée, lance Jean-Sébastien Renaud, directeur du CHMM. De plus, l’équipe organisatrice remercie profondément le soutien et la participation de tous les donateurs, ainsi que tous les participants de cet évènement inoubliable. Une très belle soirée en bonne compagnie que nous avons déjà hâte de poursuivre pour une 20e édition!»

Rappelons que ce montant permettra la poursuite de la mission du CHMM. L’organisme niché dans le secteur de Saint-Janvier comptera bientôt sur le confort de nouveaux locaux qui permettront d’accueillir une clientèle plus large en hébergement et en accompagnement.

Le conseil municipal réagit

La situation que nous vivons tous fait en sorte que les événements-bénéfices du genre, au profit d’organismes locaux, se font plus rares. La pandémie aura poussé les organisateurs du Vins et fromages à l’innovation. Dans le cadre de la dernière séance du conseil municipal de la Ville de Mirabel, trois élus auront souligné l’excellence de cette soirée, malgré les défis de taille qu’il a fallu relever.

«Compte tenu de la situation entourant la COVID-19, je tiens à lever mon chapeau aux organisateurs de cette soirée. Nous avons apprécié le repas, les vins, les spectacles de magie et de chant, et surtout l’ambiance chaleureuse qui a été créée. La belle température nous aura permis de profiter de cette soirée à l’extérieur, à la maison et avec nos proches», mentionne le conseiller municipal Patrick Charbonneau, présent lors de la séance du conseil du 9 novembre dernier. Ses homologues Francine Charles et Robert Charron ont aussi partagé leurs satisfactions.

Cela dit, notons que cette rencontre du conseil municipal de Mirabel fut une première pour le maire de la ville, Jean Bouchard, depuis son retour progressif en poste des suites d’une convalescence de 10 mois.