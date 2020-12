Claude Leblanc primé par l’association des philanthropes

Claude Leblanc, de Blainville, a récemment remporté le plus prestigieux honneur remis à un philanthrope au Québec, soit le Prix Bénévole exceptionnel en philanthropie. Son implication depuis 2013 auprès de l’organisme Les Petits Frères lui a valu cette distinction.

Vice-président du conseil et membre du comité audit, Claude Leblanc s’implique auprès des Petits Frères depuis 2013. Bien qu’il affirme avoir «été surpris» que l’on pose sa candidature pour l’obtention de prix prestigieux, il ne fait aucun doute que c’est en effet sous son leadership que Les Petits Frères ont vu se professionnaliser leurs activités philanthropiques.

«Quand on fait du bénévolat dans le domaine de la philanthropie, c’est avant tout parce que l’on croit à l’œuvre. On le fait pour le bien-être de l’organisme et des bénéficiaires. On ne s’attend donc pas à avoir une nomination et encore moins d’être choisi!», indique celui qui, en 2015, a contribué à la création du comité de financement et communications de Les Petits Frères. Il en a aussi été président jusqu’en 2019.

«J’ai beaucoup été impliqué dans le financement de l’organisme. Lorsque je l’ai joint, il y a de cela sept ans, on s’occupait d’environ 800 personnes âgées seules, avec une moyenne d’âge de 87 ans, alors qu’aujourd’hui, grâce au plan stratégique que nous avons élaboré, nous en avons aujourd’hui plus de 2 000», affirme fièrement M. Leblanc.

Contrer l’isolement

Ces quelque 2 000 Grands amis (comme on appelle les bénéficiaires des Petits Frères), dont une dizaine qui ont plus de 100 ans, sont souvent seuls et n’ont personne sur qui ils peuvent compter pour leur rendre visite, par exemple. Parrainés par autant de bénévoles, ceux-ci contribuent donc à contrer leur isolement.

«Ce qu’il y a de particulier dans Les Petits Frères, c’est que nous faisons une promesse viagère à ces gens-là, explique M. Leblanc. À 84, 86, 92 ans, ils sont seuls dans la vie. Nous nous occupons même de leurs funérailles et de leur inhumation s’ils le demandent. Notre engagement est profond!»

Le travail bénévole de Claude Leblanc a un impact majeur sur la capacité des Petits Frères à accomplir sa mission auprès des personnes du grand âge, car son implication est directement liée à la capacité financière de l’organisme d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

En mars dernier, lorsqu’a frappé la pandémie, c’est sans hésiter que Claude Leblanc a renoué avec le comité financement et communications et a remis de nouveau son chapeau de solliciteur pour mettre son réseau personnel et professionnel en action. Il a ainsi pris le téléphone pour s’assurer que chaque donateur majeur individuel soit appelé et sensibilisé à l’urgence de donner en cette période difficile. Cette campagne a permis aux Petits Frères d’amasser 1,5 million de dollars.

«C’est extraordinaire d’avoir pu récolter cette somme en temps de pandémie. Le public québécois a pris conscience, en raison des nombreux décès, que l’on abandonnait beaucoup nos personnes âgées. Dans notre système social, les jeunes et les personnes âgées sont souvent oubliés».

Pour devenir Grand frère ou Grand ami, il suffit de consulter le site Internet de l’organisme en visitant le [petitsfreres.ca].