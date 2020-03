CISSS: Suspension des visites dans les installations jusqu’à nouvel ordre

Les centres de réadaptation; les centres hospitaliers; les CHSLD (centres d’hébergement et de soins de longue durée); les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires et de type familial.

Le CISSS des Laurentides respecte ainsi les consignes émises par le gouvernement pour assurer la santé et la sécurité des personnes les plus vulnérables.

Des mesures d’exception peuvent s’appliquer pour les visiteurs de causes humanitaires dont :

– Unité de soins de fin de vie, unité des soins intensifs (1 visiteur à la fois)

– Unité des naissances (conjoint\conjointe de la mère)

– Unité de pédiatrie (un parent par enfant)

Toutes les exceptions devront faire l’objet d’une autorisation de l’assistante-infirmière chef de l’unité. Les visiteurs autorisés devront respecter les consignes de protection.

Le CISSS des Laurentides met tout en œuvre pour protéger les usagers et la population et soutenir son personnel qui s’efforce de donner quotidiennement des soins de qualité et sécuritaires.

Nous remercions la population de sa compréhension. Pour des informations sur la COVID-19 : 1 877 644-4545