CISSS: le comité des usagers est toujours présent

Dans le cadre de la Semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux, qui aura lieu du 9 au 15 novembre 2021, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides tient à souligner l’engagement et le travail de tous les bénévoles et des personnes-ressources qui composent ces comités.

Le CISSS des Laurentides compte 11 comités des usagers et 15 comités de résidents dont le mandat consiste notamment à défendre les droits et intérêts des usagers.

« En cette deuxième année de pandémie de COVID-19, la plupart de nos comités sont demeurés actifs et soucieux de leur rôle auprès des usagers du CISSS des Laurentides. Depuis 18 mois, ces comités font preuve d’initiative, d’adaptation et de résilience pour déployer de nouveaux moyens d’être au cœur des actions du CISSS des Laurentides. Au nom de notre établissement et de tous les usagers de notre région, je tiens à remercier tous ces bénévoles pour leur engagement citoyen », a déclaré Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale.

Nous rappelons que les comités ont pour mission de renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations, de promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et d’évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services. Ils sont les défenseurs des droits et des intérêts collectifs des usagers et peuvent offrir de l’accompagnement et de l’assistance aux usagers dans leurs démarches envers le CISSS des Laurentides, y compris lorsque ceux-ci désirent porter plainte.

Afin de souligner l’édition 2021 de la Semaine des droits des usagers, nous vous invitons à visiter la page des comités des usagers sur le site Internet du CISSS des Laurentides (www.santelaurentides.gouv.qc.ca) pour en apprendre davantage sur les comités des usagers et les comités de résidents de la région, leur mission et leurs activités.