Christine Beaudette est fière de sa campagne à Boisbriand

La candidate indépendante à la mairie, Christine Beaudette, accompagnée des huit candidats du Regroupement des candidats indépendants tiennent à remercier tous les citoyens de leur accueil chaleureux tout au long de cette campagne électorale. Nous avons rencontré des citoyens allumés qui souhaitent le meilleur pour leur communauté. De nos échanges avec vous s’est dégagé l’importance et le besoin de défendre la démocratie, l’éthique et la transparence en matière de gestion municipale.

DÉMOCRATIE, ÉTHIQUE, ET TRANSPARENCE sont des engagements incontournables pour l’ensemble des membres du Regroupement des candidats indépendants de la ville de Boisbriand

Les candidats du Regroupement des candidats indépendants ont une vision commune de ce qui favorise la saine gestion municipale. Dans cette vision, tout passe par un code d’éthique et de déontologie appliqué, de la transparence envers les citoyens et une collaboration respectueuse entre les élus.

L’ÉTHIQUE ET LA DEONTOLOGIE au cœur des engagements des indépendants

Pour la candidate à la mairie Christine Beaudette et les candidats Lori Doucet, Daniel Kaeser et Jonathan Thibault, il est clair pour eux qu’un des enjeux majeurs, basé sur l’expérience de leurs derniers mandats, est de renforcir les règles d’éthique et de déontologie des membres du conseil municipal.

« Il faut lui donner des dents » comme le dit si bien M. Thibault. Dans un dossier adressé ce printemps à la Commission municipale du Québec (CMQ), nous avons reçu une réponse indiquant que notre dossier était bien préparé et justifié, mais que rien dans notre code d’éthique et de déontologie ne leur permettait d’agir. Notre code mentionne des règles d’éthiques et de déontologie claires, mais il ne prévoyait aucune conséquence à son non-respect. Nous avons donc réalisé qu’il fallait corriger cette lacune pour assurer le respect et l’efficacité de notre code d’éthique.

Heureux de l’annonce du projet de loi # 49

Nous avons été agréablement surpris lors de l’annonce du projet de loi 49 modifiant la loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM). Ce projet de loi a été annoncé au début du mois d’octobre par la ministre Andrée Laforest. Nous accueillons ce projet de loi et particulièrement le volet sur l’éthique et la déontologie avec un grand soulagement. Nous entendons nous assurer de suivre toutes les obligations et recommandations qui pourraient en découler, car nous désirons qu’il y ait des changements profonds et durables pour favoriser une saine gestion administrative et politique de la Ville de Boisbriand.

La démocratie s’active

L’objectif d’une démocratie qui s’active est fort simple : c’est que chaque conseiller ait accès à toutes les informations existantes afin de pouvoir décider et voter en pleine connaissance de cause. Nous sommes d’avis que les citoyens doivent être au cœur des décisions de la ville et que l’administration se doit d’avoir une vision inclusive afin d’en assurer sa pérennité pour les générations futures.

C’est pourquoi, dès le début de notre mandat, nous sommes déterminés à réviser et à bonifier les codes et politiques en matière d’éthique et de déontologie ainsi que celles encadrant la transparence des membres du conseil municipal en y incluant le maire afin d’éviter toute forme d’influence cachée et partisane.

Les candidats indépendants sont unanimes; nous voulons un conseil municipal où les discussions constructives sont ouvertes et où les débats d’idées sont favorisés. Nous croyons qu’il est important que les citoyens puissent voir et sentir que nous avons des échanges sains et respectueux sur tous les enjeux de la ville, et ce, afin de trouver les meilleures orientations et de prendre les meilleures décisions possibles pour celle-ci. Cet aspect est primordial afin que les décisions prises par les élus soient optimales.

La Ville de Boisbriand administrée de manière TRANSPARENTE

Les neuf candidats du regroupement des candidats indépendants désirent offrir une ville où les informations seront disponibles et facilement accessibles aux citoyens. Inspirer du projet de loi 792 concernant le renforcement et la transparence des conseils municipaux, nous nous engageons à publier l’ensemble des comptes rendus des divers comités et commissions de la Ville de Boisbriand sur le site web de la ville.

La gouvernance : Un engagement ferme avec une vision d’avenir démocratique

Christine Beaudette prend un engagement ferme envers les citoyens. « Il est important pour moi de m’engager à suivre les recommandations faites par La Commission Charbonneau qui suggère que l’on devrait limiter le nombre de mandats des maires au Québec. En effet, une limite de deux mandats devrait être imposée de manière stricte selon ces recommandations. Je crois que dans une démocratie active et dynamique, un maire ou une mairesse ne devrait pas faire plus de deux mandats dans cette fonction. Il est important pour moi, de mentionner que je compte respecter cette recommandation. » Mentionne Christine Beaudette, candidate indépendante à la mairie.