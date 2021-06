Christian Charron présente deux nouveaux candidats

Le candidat à la mairie de Sainte-Thérèse et chef du Parti citoyen, Christian Charron, a dévoilé l’identité de deux autres candidats qui feront équipe avec lui en vue des élections municipales du 7 novembre.

Robert Bordeleau

Pour tenter d’obtenir le siège réservé au conseiller du district Blanchard, M. Charron fera confiance à Robert Bordeleau, homme d’affaires à la tête de RBS international, une entreprise lavalloise d’import-export. Le chef du Parti citoyen met en valeur les qualités de gestionnaire de M. Bordeleau, lui qui est aussi père de trois enfants et grand-père de huit petits-enfants.

Robert Bordeleau, qui habite désormais le district Blanchard, n’en est pas à ses premières armes en politique municipale. Entre 1993 et 2017, il a tenté à six reprises de se faire élire à Laval, dont deux fois à la mairie, sous la bannière du Parti au service des citoyens (PSC), en 2009 et 2013. La dernière fois, c’était en 2017, avec Action Laval, alors qu’il tentait d’obtenir un siège de conseiller dans le quartier Fabreville. Il se targue néanmoins, en raison de ses multiples interventions en ce sens, d’avoir contribué à la chute de l’ancien maire Gilles Vaillancourt.

Mylène Morissette

Pour le remplacer dans le quartier Verschelden, où il fut élu pour la première fois en 2017, à titre de conseiller, Christian Charon a recruté Mylène Morissette, mère d’une fillette de 11 ans, intervenante psychosociale en CLSC, engagée dans son milieu, elle qui a notamment participé à la mise sur pied de la Coopérative de Solidarité le Train de la Vie, à Deux-Montagnes.

«Elle a acquis une solide expérience au sein de comités de travail et de tables de concertation. Elle a aussi œuvré dans le monde de l’événementiel, des loisirs et des communications. Elle possède un sens aigu de l’écoute et un désir insatiable de servir la communauté», de dire le Chef du Parti citoyen à propos de sa candidate. À noter que, jusqu’à tout récemment, Mylène Morissette siégeait au comité de coordination de Québec solidaire, dans la circonscription de Groulx.

Trois postes à combler

C’est donc dire que la voie est libre pour trois autres candidatures, au sein du Parti citoyen, alors que la bannière de cette formation politique (qui attend toujours d’être officiellement autorisée par le Directeur général des élections du Québec) flottera aussi dans les districts Marie-Thérèse, De Sève et Chapleau.

Jusqu’ici, Christian Charron avait confirmé les candidatures de Michel Milette (actuel conseiller dans Ducharme), François Lalonde (Lonergan) et Jacynthe Prince (Moriss). À propos de cette dernière, nous avions erronément écrit qu’elle était bachelière en droit des affaires, alors que c’est plutôt en administration des affaires.