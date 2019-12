C’est Noël au Centre d’entraide Le Relais

C’était jour de festivités au Centre d’entraide Le Relais de Boisbriand, le 18 décembre, alors qu’on remettait à quelque 140 familles leur panier de Noël et une foule d’autres cadeaux.

«Wow! Vous nous donnez beaucoup cette année! Merci énormément!» Cette phrase, c’est une maman de Boisbriand qui l’a prononcée en apprenant qu’elle recevait non seulement un panier de Noël d’une valeur approximative de 100 $, mais aussi un chèque-cadeau à dépenser au IGA Extra Daigle, des billets pour assister à un match de l’Armada en famille ainsi que des cadeaux pour ses enfants qu’elle pouvait elle-même choisir parmi une vaste sélection.

«C’est le Faubourg Boisbriand qui nous a donné tous ces jouets. En décembre, une boîte avait été installée entre le Toys ‘R’ Us et le Linen Chest, suggérant aux clients de donner. Ce fut un succès!» , de dire Véronique Bouchard, directrice du Centre d’entraide Le Relais, en nous pointant une pièce de la maison qu’occupe l’organisme sur Grande-Côte, remplie de jouets!

«Nous avons des bénévoles qui emballent les cadeaux. Nous voulons vraiment faire vivre un beau temps des Fêtes à nos familles dans le besoin» , d’ajouter Mme Bouchard, visiblement fière de faire une différence dans la vie de ces gens.

Élan de solidarité

Ça fourmillait dans les locaux du Relais, le 18 décembre. Alors qu’au premier plancher, on remettait les premiers cadeaux, les gens étaient ensuite invités à passer au sous-sol pour cueillir leur panier de Noël où des bénévoles les attendaient. Les employés d’entreprises de la région, telles que Bombardier, Banque Nationale, St-Hubert et Airbus, guidées par Centraide, avaient choisi de donner de leur temps et les y accueillaient avec le sourire.

Cet élan de générosité boisbriannais s’était aussi transposé dans la rue, lors de la Guignolée du 23 novembre. Plus de 33 000 $ ont alors été amassés, ce qui a notamment permis à l’organisme de se procurer des œufs, du lait, du pain, du yogourt, du beurre, des fruits et légumes, etc., en plus de 13 000 livres de denrées non périssables.

«Nos choix à nous ne sont pas nécessairement leurs choix à eux. Nous avons ainsi pu faire en sorte qu’en se présentant chez IGA avec leur chèque-cadeau, les gens peuvent y réaliser des achats plus spécifiques, telles des spécialités, et se faire plaisir» .

Pas moins de 268 personnes, dont 160 enfants, ont été aidées en marge de la journée de distribution des paniers de Noël du Centre d’entraide Le Relais. Toutefois, tout au long de la dernière année, ce sont 783 Boisbriannais, dont 365 enfants, qui ont profité des services du Centre d’entraide.