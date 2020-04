Centraide remet 54 200$ à des organismes

Le Fonds d’urgence de Centraide Laurentides, mis sur pied dès le 25 mars, a permis de recueillir, jusqu’à présent, 412 000 $ pour offrir un appui financier aux organismes communautaires assurant l’essentiel à la communauté.

Un comité aviseur, chargé de l’évaluation des demandes de financement et de l’attribution des dons amassés pour le Fonds d’urgence, s’est réuni, pour une première attribution, le 17 avril dernier afin d’évaluer les demandes reçues et formuler, par la suite, ses recommandations d’attribution. Ce comité aviseur se rencontrera de façon hebdomadaire tout au long de la crise afin d’analyser et répondre rapidement aux demandes reçues.

Les premiers investissements du Fonds d’urgence, totalisant 54 200 $, seront redistribués à 14 organismes communautaires des Laurentides afin de leur permettre de poursuivre leur mission et d’assurer l’essentiel dans notre communauté.

Les organismes communautaires qui bénéficient de ce financement sont : Association des Maisons de jeunes de Mirabel, Café Partage d’Argenteuil, Centre d’hébergement Multi-Service de Mirabel, Garde-Manger des Pays d’en-Haut, La Hutte, L’Ami-e du Quartier, La Rencontre de Sainte-Marguerite-Lac-Masson, La Montagne d’Espoir, Travail de rue Le Trajet, Les œuvres de Galilée, Maison de la famille des Pays-d’en-Haut, Maison d’hébergement Accueil communautaire jeunesse des Basses-Laurentides, Service d’entraide Le Relais et Resto-Pop Thérèse-De Blainville.

Ces investissements permettront de soutenir directement les organismes pour, entre autres, l’achat de denrées, de produits désinfectants et de salubrité, le remboursement des nombreux déplacements des bénévoles ou l’achat de produits de pharmacies pour les personnes vulnérables.

Les organismes communautaires font preuve d’une grande flexibilité et d’un dévouement impressionnant, en temps de crise et tout au long de l’année, pour le mieux-être des plus vulnérables de notre communauté. Centraide Laurentides est fière de pouvoir, grâce à vos dons, supporter ces organismes en période de crise mondiale.

Propageons l’entraide

C’est lorsque nous faisons face à de telles situations que l’entraide prend tout son sens et que nous pouvons constater combien le filet social des organismes soutenu par Centraide Laurentides est important. Vous souhaitez soutenir les organismes communautaires et votre collectivité? La contribution de ceux et de celles qui le peuvent fera une différence. En ces temps de crise, nous vous invitons à être solidaires et à propager l’entraide. Ne soyez #JamaisIndifférents.

Lien pour donner : https://www.centraidelaurentides.org/fonds-durgence-covid-19/