Centraide Laurentides innove et propose le don par texto

Cette année encore, Centraide Laurentides est partenaire officiel du mouvement pancanadien «Mardi je donne», qui se déroulera le 1er décembre. Pour la première fois, une campagne de don par texto a été mise sur pied afin de toucher un plus large bassin de donateurs. Simple, rapide et direct, les gens n’ont qu’à texter « jedonne » au 20222 pour faire un don de 5 $ ou 10 $ à Centraide Laurentides.

«Mardi je donne» est un mouvement consacré à la générosité et la solidarité afin de sensibiliser la communauté aux réalités des personnes en situation de vulnérabilité. C’est l’occasion de célébrer et d’encourager les organismes de bienfaisance à l’approche du temps des fêtes. Centraide Laurentides invite ainsi la population à profiter de cette journée pour faire un don et agir ici, avec coeur!

La campagne de souscription annuelle de Centraide Laurentides prendra fin à la fin du mois de décembre et l’appui de la communauté est essentiel. Les dons recueillis cette année serviront à soutenir les activités et à assurer les services de plus de 90 organismes communautaires des Laurentides, plus essentiels que jamais en ces temps difficiles.

Changer des vies localement, ici dans les Laurentides

Pour les gens n’ayant pas encore fait de don, la journée «Mardi je donne» est une excellente occasion de contribuer. Avant de dire au revoir à 2020, venez en aide aux plus vulnérables, si vous le pouvez. Pour joindre le mouvement et soutenir la cause de Centraide Laurentides, vous avez deux options:

-En tout temps : faire un don en ligne au www.jedonne.ca.

-Jusqu’au 5 janvier 2021 : faire un don de 5 $ ou 10 $ en textant « jedonne » au 20222.