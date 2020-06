Centraide Laurentides accorde 71 500 $ à cinq organismes pour des projets jeunesse

Centraide Laurentides verse 71 500 $ à cinq organismes de la MRC Thérèse-De Blainville afin de soutenir des projets destinés à répondre aux besoins des jeunes. Ces investissements sont rendus possibles grâce à l’apport de la Fondation Lucie et André Chagnon.

Le comité aviseur, chargé de l’évaluation des demandes de financement et de l’attribution des fonds pour les projets jeunesse, s’est réuni le 5 juin dernier.

«Nous vivons tous une situation exceptionnelle et nous devons travailler différemment afin d’assurer l’essentiel et prévoir les lendemains pour tous. La demande auprès des organismes est grande, ils ont moins de bénévoles, mais doivent soutenir la communauté qui a davantage de besoins. Le comité aviseur travaille dans un contexte exceptionnel, avec une approche systémique pour connaitre les besoins des organismes, trouver de l’argent rapidement et l’attribuer efficacement pour le bénéfice de la communauté», souligne la directrice au développement des collectivités chez Centraide Laurentides, Lise Desrochers.

Les organismes communautaires ayant obtenu du financement sont l’Académie des arts Trouve ta voie, le Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga, ainsi que les maisons des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines, des Basses-Laurentides et de Boisbriand.

Projets soutenus

Les projets soutenus varient selon les besoins de la communauté et seront déployés dans les quatre mois à venir, soit de juin à septembre 2020. Le financement accordé permettra notamment à l’Académie des arts Trouve ta voie de maintenir une ressource pour assurer le service auprès des enfants marginalisés, soit par une déficience intellectuelle, physique, auditive, un trouble du spectre de l’autisme ou un TDAH, durant la période estivale. Le Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga compte, de son côté, mettre sur pied un camp pédagogique de niveau primaire et secondaire. Pour les maisons des jeunes, l’appui financier permettra de bonifier et d’adapter les services en lien avec la situation actuelle.