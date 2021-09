Centraide en campagne

3- que tous mangent à leur faim;

4- d’assurer du soutien aux personnes affectées par des enjeux en santé mentale, la leur ou

celle d’un proche.

« Avec cette campagne, nous souhaitons rappeler que Centraide Laurentides agit non seulement sur les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale, mais également sur les causes. Grâce aux dons reçus, Centraide soutient des organismes qui aident des personnes parmi les plus vulnérables afin de leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie et de jouer pleinement un rôle dans notre communauté. Centraide ne laisse personne derrière. Centraide agit Ici, Avec Cœur. » conclue monsieur Mario Marois, président de la campagne de souscription 2021 ainsi que président de l’Armada de Blainville-Boisbriand et directeur général du Centre d’excellence Sports Rousseau.

À propos de Centraide Laurentides

Centraide Laurentides intervient auprès de la collectivité depuis près de 60 ans en recueillant des fonds destinés à soutenir plus de 50 organismes communautaires et projets dans les Laurentides. Notre mission est de mobiliser le milieu et de rassembler les ressources afin de contribuer au développement de collectivités solidaires et d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité, et ce, en partenariat avec les organismes communautaires. Dans la région, ce sont des milliers de personnes et leur entourage qui ont bénéficié de l’aide du réseau soutenu par Centraide Laurentides.

À propos de Centraide

Au Québec, 11 Centraide recueillent et investissent dans leur territoire afin d’agir efficacement sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Ils soutiennent ainsi quelque 1 500 organismes et projets communautaires qui aident et réconfortent plus d’un million de personnes vulnérables d’ici. Les Centraide du Québec sont également membres de Centraide Canada, qui réunit plus de 77 Centraide et United Way à travers le pays.