Célébrations à Sainte-Thérèse de la Journée internationale des droits des femmes

La présidente du Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville (CRF), madame Assunta Sarappa et la présidente d’honneur, madame Linda Lapointe, ex-députée libérale de la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles, et maintenant, agente de liaison au caucus national, vous invitent à célébrer la Journée internationale des droits des femmes, les 25 ans de rayonnement du CRF et le lancement de la Marche mondiale des femmes 2020!

C’est un évènement grand public et mixte qui se déroulera, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville, au 120, boulevard du Séminaire, à Sainte-Thérèse, le dimanche 8 mars 2020, de 13 h 00 à 15 h 45.

C’est dans ce cadre de célébration et de rappel des luttes des femmes pour leurs droits et l’égalité avec les hommes, que Le Centre Rayons de femmes et ses invité.e.s auront le grand plaisir d’accueillir comme conférencière invitée, madame Marie-Claude Barrette, animatrice à TVA, de l’émission: «Deux filles le matin».

Sa présentation d’une heure s’intitule: «Au rythme de la vie». Elle explique ainsi:«Quand j’ai eu 50 ans, ma perception du temps a changé. Jeune, on a l’impression d’avoir tout notre temps. Mais au fur et à mesure que les années s’écoulent, on saisit à quel point il passe vite…Le temps est précieux, et aujourd’hui j’en réalise toute la richesse. Mes 50 ans ont donc été l’occasion de faire une introspection, et c’est cet exercice que je partagerai avec l’auditoire.»

Le Centre Rayons de femmes

Le Centre Rayons de femmes est fier de participer, en solidarité avec toutes les femmes, à la Marche mondiale des femmes qui culminera en un grand rassemblement le 17 octobre prochain dans le vieux Terrebonne. Les revendications de la MMF du Québec, porteront sur la pauvreté des femmes, les violences faites aux femmes, l’environnement et les personnes migrantes.

Le Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville est un organisme communautaire créé par les femmes et qui œuvre pour les femmes depuis 25 ans; il est dédié à la condition de vie des femmes, leur santé et leurs droits. Les femmes y trouvent gratuitement: accueil, services au niveau de la pauvreté de la violence et des discriminations, intervention individuelle, accompagnement, soutien, ateliers éducation populaire, écoute, entraide, orientation, références, rencontres thématiques, actions citoyennes et droits des femmes.