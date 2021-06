Célébration du centenaire de la CSN

Dans le cadre de son centenaire, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) présenter De la scie à l’ordi : un siècle de vie ouvrière, une exposition photo rendant hommage à celles et ceux qui ont façonné le Québec.

Une exposition grand public

À compter de la mi-juin, la population ainsi que les visiteuses et les visiteurs sont invités à venir découvrir des photos d’archives relatant des moments charnières de notre histoire. Treize municipalités accueillent chacune une exposition distincte. D’est en ouest de la province, découvrez l’histoire des pêcheurs de la Gaspésie, celle des bûcherons de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay et du Bas-Saint-Laurent sans oublier celle des travailleuses et des travailleurs du textile du Centre-du-Québec ou encore celle des allumettières de Hull.

« Pour son 100e anniversaire, la CSN tenait, avant tout, à rendre hommage aux travailleuses et aux travailleurs qui ont contribué à l’essor économique et social de la province, particulièrement en région. L’exposition est aussi l’occasion de comprendre comment les grandes luttes syndicales ont contribué à l’évolution de la société québécoise », explique Jean Lortie, secrétaire général de la CSN.

Sainte-Thérèse

Le volet présenté à Sainte-Thérèse porte sur la fondation des cégeps en 1967. Cette institution originale et unique au monde voit le jour alors qu’un vent de révolte étudiante se lève en France et que celui-ci ne tardera pas à souffler sur le Québec. De la scie à l’ordi : un siècle de vie ouvrière est présenté en collaboration avec la Ville de Sainte-Thérèse.

Lieu d’exposition : À proximité du Sentier de poésie derrière la bibliothèque municipale.

« Nous tenons à remercier la Ville de Sainte-Thérèse d’avoir accepté l’exposition et d’avoir collaboré dans la planification de ce projet, souligne Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides – CSN. Nous souhaitons que nos membres ainsi que la population de la région aillent visiter cette exposition pendant la période estivale. De plus, c’est en 1958, à Sainte-Thérèse que le Syndicat des employés(es) de la Ville de Sainte-Thérèse (CSN) a été créé, ce qui lui confère le statut du plus vieux syndicat CSN de la région des Laurentides.»

« La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’être l’une des 13 villes à participer à ce projet inspirant mettant en valeur des photographies historiques. La thématique de la fondation des cégeps en 1967 est d’autant plus pertinente pour nous, puisque nous jouissons d’un pôle institutionnel important, dont fait partie le Collège Lionel-Groulx », mentionne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

À propos du conseil central des Laurentides

Fondé en 1969, le Conseil central des Laurentides – CSN regroupe près de 80 syndicats dans près de 140 sections totalisant plus de 17 000 membres dans tous les secteurs d’activité de la région des Laurentides.