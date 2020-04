«Ce n’est pas le temps de crier victoire», dit Geneviève Guilbault

Le gouvernement poursuit son plan de déconfinement progressif et annonce la levée des barrages routiers dans diverses régions du Québec, dont les Laurentides et Lanaudière, où il sera possible de circuler sans montrer patte blanche, dès le 4 mai.

Ce plan s’étalera sur trois semaines, dans des régions ciblées, et son succès sera tributaire du bon comportement des citoyens, a-t-on indiqué, ce mercredi 29 avril, dans le cadre de la mise à jour gouvernementale sur la pandémie de COVID-19. «On avance, on progresse, mais ce n’est pas le temps de crier victoire», a toutefois prévenu la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui remplaçait aujourd’hui le premier ministre François Legault, en compagnie du docteur Horacio Arruda et de la ministre Danielle McCann.

Les mots prudence et discipline ont été répétés à foison dans ce point de presse où l’on a encore insisté sur la nécessité de suivre scrupuleusement les consignes édictées depuis le début de cette crise qui pourrait repartir de plus belle si l’on s’avisait de baisser les bras.

Bilan quotidien

Tout juste avant, la ministre Guilbault faisait le bilan des dernières 24 heures, alors que le Québec enregistrait 79 nouveaux décès, pour un total de 1 761. Parallèlement, le nombre de cas grimpait à 25 594, en hausse de 837 par rapport à hier. Le virus conduisait par ailleurs 23 personnes de plus à l’hôpital, pour un total de 1 648, alors que 222 patients se trouvaient au soins intensifs, une augmentation de cinq cas en 24 heures.

L’urgence nationale, a rappelé la vice-première ministre, touche toujours les CHSLD où 400 militaires supplémentaires seront déployés dès aujourd’hui, dans huit nouveaux établissements. Quiconque souhaite donner un coup de main peut également se manifester via [jecontribuecovid19.gouv.qc.ca].

Gardons nos distances

Geneviève Guilbault l’a dit de toutes les manières, le succès de l’opération dépendra de nous. «On a réussi ensemble à aplanir la courbe, grâce à notre discipline. Si la courbe remonte, on devra repousser les réouvertures», a déclaré la vice-première ministre en insistant sur le fait que, si ce plan de déconfinement nous apparaît séduisant, il faudra continuer à observer encore longtemps les consignes de distanciation sociale (le fameux deux mètres), à se laver les mains, bref, toutes ces choses que le gouvernement et la santé publique prescrivent depuis des semaines, y compris l’interdiction de se rassembler, de se visiter ou de se recevoir. «Si on réussit tout ça, si on est prudent, docile et discipliné, on va réussir à relancer le Québec sans relancer la pandémie», a-t-elle encore statué.

Dans la région

Dans sa mise à jour quotidienne, le CISSS des Laurentides désormais 23 décès depuis le début de lacrise, soit six de plus qu’hier. Les hôpitaux de la région traitent actuellement 98 malades, dont 22 aux soins intensifs. Dans toute la région des Laurentides, on comptabilise maintenant 1 241 cas de COID-19.

C’est toujours dans la MRC de Thérèse-De Blainville qu’on en recense le plus, c’est à dire 495. Dans les autres MRC, la situation se lit comme suit : Antoine-Labelle, 14; Laurentides, 56, Pays-d’en-Haut, 63, Argenteuil, 17, Rivière-du-Nord, 266, Mirabel, 111, Deux-Montagnes, 207; pour les 13 cas restants, le secteur demeurait à déterminer.