Cas actifs de COVID-19: Blainville et Mirabel au sommet

C’est à Blainville et Mirabel ainsi qu’au sein de la MRC de Thérèse-de-Bainville qu’on comptait, jeudi dernier (30 décembre), le plus de cas actifs de COVID-19, comme le révèle le bulletin hebdomadaire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Blainville et Mirabel, disions-nous, affichent le plus haut total avec 288 cas actifs chacune. Elles devancent ainsi Saint-Jérôme et Saint-Eustache qui en présentent, respectivement, 263 et 147. Viennent ensuite Sainte-Thérèse à 112 et Boisbriand à 108.

Suivent dans l’ordre, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (80), Sainte-Sophie (79), Rosemère (75), Saint-Colomban (51), Saint-Hippolyte (48), Deux-Montagnes (45), Sainte-Anne-des-Plaines (43), Bois-des-Filion (39), Lorraine (35), Saint-Joseph-du-Lac (23), Oka (17), Pointe-Calumet (16) et Prévost (9).

Depuis quelques semaines déjà, Saint-Placide ne dénombre aucun cas actif.

Un total de 700

Sur le plan des MRC, celle de Thérèse-de Blainville domine largement avec un total de 700 cas actifs.

C’est beaucoup plus que la MRC de la Rivière-du-Nord avec 450, la MRC de Deux-Montagnes à 328 et la MRC de Mirabel (une ville, une MRC) à 288.

Plus de 10 000

Pour le nombre de cas depuis le début de la pandémie dans les villes les plus populeuses du sud des Laurentides, ça va comme suit :

Saint-Jérôme (4 828), Blainville (3 695), Mirabel (3 604), Saint-Eustache (2 777), Sainte-Thérèse (1 772) et Boisbriand (1 732),

Au niveau des MRC, celle de Thérèse-de Blainville a dépassé le cap des 10 000 cas avec 10 554. Viennent ensuite la MRC de la Rivière-du-Nord (7 761), la MRC de Deux-Montagnes (5 594) et la MRC de Mirabel (3 604).