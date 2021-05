Candidatures aux élections municipales 2021: séance d’information le 19 mai

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) invite la population des Laurentides à participer à la séance d'information virtuelle «Je me présente aux élections municipales 2021» qui se déroulera le 19 mai prochain, à 19 h. Cette rencontre vise à informer les citoyens et à les inciter à se présenter à titre de conseiller ou encore de maire aux prochaines élections municipales.

La séance abordera notamment la démarche de mise en candidature, l’organisation municipale et le rôle des personnes élues, permettant ainsi une meilleure compréhension de l’engagement en politique municipale. Stéphanie Viens-Proulx, conseillère à Saint-Jérôme de 2013 à 2017, sera présente pour parler de son expérience et répondre aux questions des participants.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’aide de ce formulaire en ligne au plus tard à 16 h le jour de l’événement. Elles recevront par la suite un lien pour se connecter à l’activité.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne «Je me présente», qui vise à augmenter le nombre de candidatures aux prochaines élections municipales prévues le 7 novembre 2021.