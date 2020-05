Camps estivaux 2020: Blainville annonce sa programmation

La Ville de Blainville présente la programmation des camps de jour pour la période estivale 2020. Cette programmation s’adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans et aux adolescents âgés de 11 à 15 ans. Les enfants de 5 ans ayant terminé la maternelle sont également admissibles.

En raison de la COVID-19, la Ville maintient uniquement un camp de jour classique (du 22 juin au 7 août), un camp thématique Méli-Mélo (du 22 juin au 21 août) et des activités pour ado à La Zone (du 22 juin au 14 août). Les mesures visant à respecter les consignes de la santé publique seront mises en application dans tous les camps de jour.

«Blainville, ville par excellence pour bâtir une famille, se devait de trouver un moyen d’offrir des camps de jour aux Blainvilloises et Blainvillois, avec toutes les précautions pour réduire les risques de propagation du virus et en suivant les directives de la santé publique. Merci d’avance au personnel qui veillera à animer ces camps pour le bon plaisir des enfants», fait valoir le maire Richard Perreault.

Pour s’inscrire: du 1er au 17 juin

Les inscriptions pour les camps estivaux auront lieu en ligne à: [blainville.ca/camps-jour] (aucune inscription en personne), du 1er au 17 juin.

«Les places sont limitées et seront attribuées selon l’ordre chronologique des inscriptions. Les inscriptions débuteront dès 19 h. Les inscriptions se font à la semaine seulement et sont ouvertes aux résidents uniquement. Les cartes du citoyen valides des enfants et du parent payeur sont nécessaires pour procéder à l’inscription», précise le président de la commission des sports, loisirs, famille, aînés et vie associative à la Ville de Blainville, Patrick Marineau.

Les parents sont invités à bien lire le Guide aux parents accessible à [blainville.ca/camps-jour] et à prendre connaissance des mesures d’hygiène à respecter avant de procéder à l’inscription d’un enfant.

Rabais famille

Toutes les activités de plus de 25 $ sont admissibles au rabais famille. «L’inscription simultanée de trois membres et plus d’une même famille résidant sous le même toit, pour la même session d’activité, donne droit à un rabais de 20 %», souligne le vice-président de la commission, Serge Paquette.

Renseignements (par téléphone seulement)

Comptoir loisirs: 450 434-5275

Lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h (exceptionnellement jusqu’à 21 h le 1er juin).