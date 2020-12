Campagne de poinsettias: plus de 13 000 $ pour la Fondation Pallia-Vie

La cinquième édition de la campagne de poinsettias a remporté un succès record, permettant de recueillir 13 100 $ pour la Fondation Pallia-Vie.

Cette campagne gagne en popularité au fil des ans puisque les résultats de 2019 s’élevaient à 8 000 $.

La fondation tient à remercier le supermarché IGA Famille Piché de Prévost pour sa généreuse commandite et son engagement envers la cause ainsi que tous les participants.

Rappelons que la Fondation Pallia-vie se consacre à recueillir des dons qui serviront à Pallia-Vie pour offrir gratuitement des soins et des services à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord ainsi que des services d’accompagnement pour les personnes atteintes et les proches aidants de l’ensemble de la région des Laurentides.

Depuis son ouverture, en 2006, la Maison de soins palliatifs a accueilli gratuitement plus de 2 000 personnes, dont plus de 200 patients et 11 750 visiteurs en 2019-2020. Soulignons que les services d’accompagnement, tout aussi important dans la vie des gens, ont permis depuis 1983 de soutenir plus de 11 300 personnes.