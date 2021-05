Budget fédéral: les citoyens invités à poser leurs questions à Louise Chabot et Gabriel Ste-Marie

La députée de Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, invite les citoyens de la circonscription à une rencontre sur le budget fédéral 2021, le 18 mai prochain, à 19 h. Le porte-parole du Bloc Québécois en matière de finances et député de Joliette, Gabriel Ste-Marie, sera également de la rencontre pour faire une courte présentation et répondre aux questions.

«Il est important de s’intéresser à ce qu’il y a dans le budget fédéral de 2021. Au-delà des annonces du gouvernement, qu’est-ce qu’on y retrouve? Pour la pension de la sécurité de la vieillesse, on a annoncé une augmentation, mais seulement pour les 75 ans et plus et seulement à partir de juillet 2022. Concernant l’environnement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau? Quelles sont les annonces qui vont avoir un impact au Québec? J’invite les citoyens à se joindre à nous et à nous poser leurs questions», de déclarer Louise Chabot.

Garder le contact avec les citoyens

La rencontre en mode virtuel sera la deuxième de ce genre organisée par Mme Chabot, la première s’étant déroulée en avril dernier. «Avec les mesures sanitaires toujours en place, c’est une des façons de garder le contact avec les gens. Faire de la politique, c’est d’abord et avant tout aller à la rencontre des citoyens, les écouter, échanger. Les rencontres virtuelles permettent de conserver ce lien», estime la députée.

Accès Zoom et Facebook

La rencontre virtuelle se déroulera sur la plateforme Zoom et sur la page Facebook de la députée de Thérèse-De Blainville. Les citoyens intéressés à participer sont invités à communiquer avec le bureau de la députée par courriel à louise.chabot@parl.gc.ca pour obtenir le lien Zoom.