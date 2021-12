Budget 2022: La Ville de Sainte-Thérèse annonce une hausse de 1,9 %

Lors de la séance publique du conseil municipal du 6 décembre, la Ville de Sainte-Thérèse a adopté son budget pour 2022. Ce budget est marqué par l’augmentation du compte de taxes moyen pour une majorité́ de propriétaires pour l’ensemble des catégories d’immeubles qui sera de 1,9 %, soit 57 $.

« Ce qui précède n’est pas énorme, mais c’est le début d’une belle ère de changements, dont profiteront tous les Thérésiens », a déclaré le maire de Sainte-Thérèse Christian Charron sur sa page Facebook la semaine dernière. Ce dernier a également mentionné lors que la séance du conseil municipal que ce budget a été préparé dans l’idée d’offrir une qualité de vie à l’ensemble des résidents tout considérant les décisions à prendre pour préserver la santé financière de Sainte-Thérèse.

S’élevant à 61 340 120$, le budget pour l’année à venir représente une augmentation de 1 838 020 $, donc 3,1 % de plus qu’en 2021. Les taux de taxation sont entendus selon différents facteurs comme les revenus et dépenses de la Ville et les quotes-parts qu’elle doit verser aux organismes partenaires.

Un nouveau budget pour de nouveaux projets

Le budget 2022 est lié au Programme triennal des dépenses en immobilisations 2022, 2023 et 2024 qui comprend des projets à réaliser pour l’ensemble des citoyens d’ici les trois prochaines années. Parmi ces différents projets à réaliser, la Ville mentionne que le paiement des comptes de taxes se fera maintenant en quatre versements au lieu de deux. De plus, le budget adopté permettra une aide financière pour l’achat de couches lavables et de produits durables d’hygiène féminine.

D’une autre part, la devanture de l’église du village sera illuminée et des fresques seront ajoutée au paysage urbain afin de souligner l’histoire de Sainte-Thérèse. Pendant ce temps, les travaux de la rue Turgeon se poursuivront et les décorations extérieures de ce secteur seront améliorées en période hivernale.

La Ville a aussi annoncé que des travaux de réaménagement seront effectués à la Maison du citoyen pour répondre davantage aux besoins de la diverse clientèle. La Maison Lachaîne aura droit à une analyse professionnelle pour la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.

La technologie RFID sera ajoutée à la bibliothèque municipale pour permettre l’installation de bornes d’autoprêt destinées aux abonnés.

De plus, pour éviter les inondations de la rivière aux Chiens, des analyses approfondies quant aux potentielles solutions seront effectuées. Puis dans un souci d’équité, les tarifs d’inscription à l’Association de baseball des Spartiates de Boisbriand/Sainte-Thérèse et à l’Association du hockey mineur de Boisbriand/Sainte-Thérèse seront fixés entre les joueurs thérésiens et ceux des villes avec qui Sainte-Thérèse est en partenariat.

« D’ici l’an prochain, mon intention est de gérer notre ville à la fois avec de la vision et de la rigueur, en ciblant les priorités et en tirant le meilleur parti des revenus en taxes de la municipalité », peut-on également lire sur la page Facebook du maire.

Pour plus de détails, le discours du budget 2022 et le Programme triennal des dépenses en immobilisations 2022, 2023 et 2024 sont en ligne au www.sainte therese.ca.