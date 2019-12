Budget 2020 à Boisbriand: Trois orientations phares pour assurer la pérennité du territoire

Le conseil municipal a adopté, le 3 décembre, le budget 2020 de la Ville de Boisbriand. Le budget se chiffre à 67 370 000 $, en hausse de 1% par rapport à l’année dernière. Trois orientations phares ont été dévoilées: Protection durable du territoire agricole; Création d’une réserve à des fins d’infrastructures municipales et Stratégie de réduction du fardeau fiscal des petites entreprises.

«Nous sommes très fiers de ces orientations qui nous permettront d’aller de l‘avant et qui contribueront à définir l’avenir de Boisbriand et à assurer la pérennité du territoire», a annoncé la mairesse Marlene Cordato.

Protection durable du territoire agricole

Le territoire de Boisbriand est constitué à 41 % de terres agricoles. Trois mesures ont été mises de l’avant afin de protéger ces terres, de les valoriser et de les redynamiser en favorisant l’alimentation de proximité et en encourageant la relève agricole :

-Création de Terr’O, un organisme à but non lucratif qui permettra d’offrir gratuitement à la relève des terres agricoles pour l’exploitation;

-Mise sur pied d’un Fonds de redynamisation des terres agricoles qui sera financé à même une redevance établie de 0,01 $ le mètre carré sur les terres agricoles non enregistrées auprès du MAPAQ;

-Baisse du taux de taxation des terres agricoles qui passe de 0,73 $ à 0,65 $ du 100 $ d’évaluation.

Nouveau rôle d’évaluation foncière

Un nouveau rôle d’évaluation pour 2020, 2021 et 2022 a été déposé, ce qui représente une hausse de 8,53% de la richesse foncière collective, et ce, pour l’ensemble des catégories. À titre indicatif, l’évaluation de la maison moyenne passe de 297 700 $ à 317 700 $.

Taxes et tarifications

Le compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne augmente de 46 $, soit une hausse de 1,58 %, en-deça de l’indice des prix à la consommation (IPC) de 2,5%. La taxe foncière passe de 0,78 $ à 0,73 $, incluant 0,0038 $ pour la réserve financière à des fins d’infrastructures municipales.

Les divers tarifs résidentiels restent les mêmes qu’en 2019, sauf celui pour la collecte des matières résiduelles qui augmente de 11 $.

La nouvelle stratégie de réduction du fardeau fiscal des petites entreprises permet de fixer deux taux de taxation pour le commercial et l’industriel. Le taux pour les entreprises dont la valeur est de 500 000 $ et moins passera de 2,58 % à 2,28 %, alors que celui des entreprises de 500 000 $ et plus passera de 2,58 % à 2,46 %.

Les industries dont la valeur est de 1 M$ et moins verront leur taux de taxation passer de 3,28 % à 2,80 %, et les industries de 1 M$ et plus, de 3,28 % à 3,19 %.

Programme d’immobilisations 2020-2021-2022

Les projets 2020 totalisent 19 618 000 $. Il s’agit de travaux dans les édifices municipaux et au niveau des infrastructures (égouts, aqueduc, réseau pluvial). Parmi ceux-ci, notons l’ajout d’un trottoir sur l’avenue Bourassa, le pavage des rues, l’acquisition de cinq nouveaux panneaux électroniques, la mise en chantier du parc Charbonneau et l’aménagement des berges.

Contrôle de la dette

L’endettement pour l’ensemble de la ville a connu une baisse de 4 M$ par rapport à 2019. La richesse foncière s’établit à 3,8 milliards de dollars, ce qui signifie un ratio d’endettement par rapport à la richesse foncière de 2,4 %.

Pour connaître tous les détails du budget, consultez le site Web [www.boisbriand.ca]