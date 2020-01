Briser l’isolement des personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques

Le Centre d’Aide aux Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques (CAPTCHPL) est un organisme communautaire autonome fondé en 1997, dont la mission est de faciliter l’intégration sociale des membres et leurs proches sur tout le territoire des Laurentides.

Les objectifs sont de promouvoir les intérêts de la clientèle et répondre à leurs besoins dans le but de briser leur isolement, maintenir leur acquis et les accompagner dans la défense et le respect de leurs droits, de sensibiliser l’ensemble de la population aux réalités des personnes qui ont subi un traumatisme crânien modéré ou sévère et des personnes handicapées physiques adultes autonomes.

Les services sont: accueil et références, intervention individuelle et psychosociale au besoin, intervention de groupe, relation d’aide, écoute active dans un but d’inclusion sociale, action bénévole et centre de documentation.

Avis aux personnes diagnostiquées avec un traumatisme crâniens modérés graves ou aux personnes handicapées physiques adultes autonomes n’ayant aucun autre organisme communautaire pouvant les aider dans les Laurentides, elles peuvent joindre le CAPTCHPLau 450 431-3437 ou 1 888-431-3437 ou par courriel au (captchpl@videotron.ca).