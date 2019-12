Briser la solitude des aînés à Noël

Si pour la majorité le temps des Fêtes est synonyme de réjouissances, pour certains et particulièrement pour les aînés, cette période rime trop souvent avec solitude. Fidèle à sa tradition, l’organisme Les Petits Frères des Basses-Laurentides apportera, encore cette année, aux personnes âgées seules à Noël, de précieux moments d’amour et de partage.

Tout près d’une centaine de bénévoles provenant des environs de Sainte-Thérèse, Saint-Eustache et Saint-Jérôme participeront avec cœur à cette initiative qui se déploie en deux volets. Le 24 décembre, ils transporteront les aînés, leurs «grands amis» , comme ils les appellent, au Domaine Juliette-Huot, à Oka, où sera servi un repas des Fêtes. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, des visites à domicile, en résidence et en CHSLD seront organisées le 25 décembre. La coordonnatrice des Petits Frères, équipe des Basses-Laurentides, Nathalie Robert, prévoit rejoindre de cette façon 100 personnes âgées.

Cette initiative s’inscrit en continuité avec la mission de l’organisme qui, tout au long de l’année, accompagne les gens de 75 ans et plus souffrant de solitude, et partage avec eux amour, joie et tendresse afin qu’ils se sentent vivants et importants jusqu’à la fin de leur vie. Parfois ce sont les personnes elles-mêmes qui contactent l’équipe des Petits Frères, mais le plus souvent, ce sont des intervenants du milieu de la santé. «Les besoins sont très importants et de plus en plus présents» , remarque Mme Robert.

Elle lance d’ailleurs un appel aux bénévoles et plus particulièrement à ceux du secteur de Saint-Jérôme, où les services sont également offerts. Pour plus de renseignements: 450 598-1888 ou [http://www.petitsfreres.ca/basseslaurentides].