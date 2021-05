Brèves municipales: SAINTE-THÉRÈSE

(C. D.) — Le conseil de ville de Sainte-Thérèse a tenu sa dernière séance régulière le lundi 3 mai, à huis-clos, comme c’est le cas depuis que la santé publique l’exige. Une captation vidéo a été réalisée et peut-être visionnée sur le site Web de la municipalité. La mairesse Sylvie Surprenant en a profité pour rappeler aux citoyens qu’ils peuvent s’adresser en tout temps aux élus et aux services municipaux, de préférence par écrit, a-t-elle précisé. La raison est surtout pratique : beaucoup étant en télétravail, cette façon de faire est estimée plus efficace que par téléphone.

Remplacement de frênes abattus

L’agrile du frêne continue de sévir, sur le territoire thérésien, de telle sorte qu’un projet de règlement, portant le numéro 1316 N.S., a été déposé afin de décréter un programme de subvention pour le remplacement d’un frêne privé abattu pour ce motif.

Déneigement

Le conseil a résolu de reconduire, pour l’année 2021-2022, le contrat octroyé à l’entreprise Déneigement Quirion, à Blainville, pour le déneigement des stationnements municipaux. Il s’agit d’un contrat de 32 060,77 $, taxes incluses.

Travaux

En prévision de travaux de réfection d’infrastructures sur une partie de la rue Blainville Ouest, un contrat de 1 042 716,90 $ a été accordé à l’entreprise jérômienne A.Désormeaux Excavation. On parle de remplacement des conduites d’eau potable et d’égouts, de réfection du pavage et de fondations existants, de même que des travaux de réfections des trottoirs et bordures.

Des travaux de semblable nature seront réalisés par la même entreprise, cette fois sur la une partie de la rue Bélanger, entre la rue Brazeau et le cimetière, pour un montant de 320 865,56 $.

Chargeur sur roues et balai de rues

La Ville fait l’acquisition d’un chargeur sur roues avec équipements, pour la somme de 346 534,65 $, auprès de l’entreprise lavalloise Longus Équipements.

Dans la foulée on a procédé à l’achat, auprès de la compagnie Cubex, à Saint-Jean-sur-Richelieu, d’un balai de rue au montant de 266 698,31 $.

Compte à payer

La liste des comptes à payer, en date du 31 mars, s’élève 6 227 610,27 $.

Condoléances

Les élus thérésiens ont adopté une résolution de condoléances à l’égard de la famille, des proches et des amis du conseiller municipal blainvillois Guy Frigon, décédé le 17 avril dernier. On a souligné son engagement dans sa communauté, notamment auprès de l’Association de soccer, qu’il a présidée de 1996 à 2004, et de la Maison de l’autisme Albert et Nicola Lévy.