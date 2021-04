Brèves municipales: SAINTE-THÉRÈSE

(C. D.) — Les élus thérésiens ont tenu leur séance mensuelle, le mardi 6 avril, toujours à huis-clos, en raison de la pandémie de COVID-19. Une captation a été réalisée, que les citoyens peuvent visionner en se rendant sur le site Web de la Ville. La mairesse, Sylvie Surprenant, rappelle aux citoyens que les services municipaux demeurent accessibles en tout temps, par courriel ou au téléphone.

Comptes à payer

Le Conseil adoptait la liste des comptes à payer pour le mois de février, laquelle s’élève à 6 118 362, 62 $.

Matières résiduelles

Le conseil a résolu de renouveler le contrat liant la Ville et la firme lavalloise Enviro Connexions, qui se chargera, pour une année supplémentaire, soit jusqu’à la fin de 2022, de la collecte, du transport et de la disposition des matières résiduelles.

Il s’agit d’un contrat prévoyant un montant de 1 694 500 $, taxes incluses.

Décorations hivernales

Elles ne sont pas aussitôt décrochées qu’on pense à les remettre en place, la Ville adoptait trois résolutions pour la fourniture, l’installation et la désinstallation des décorations hivernales en différents endroits du centre-ville. Après avoir examiné les propositions obtenues par appel d’offres, lesquelles étaient soumises à une grille d’analyse menant à l’attribution d’un pointage, ce sont celles de la compagnie longueuilloise MK Illumination (Longueuil) qui ont été retenues pour décorer la Maison du Citoyen, au montant de 44 265,38 $, taxes incluses; la placette située devant le 2, rue Turgeon, pour un montant de 43 690,50 $; la Place Lagoa et la Place J.Olindo-Gratton, pour la somme de 69 559,88 $.

Travaux de réfection

Des travaux ponctuels sont prévus dans le réseau d’égouts et d’eau potable, de même des interventions touchant la chaussée, les trottoirs et les bordures, sur une partie du boulevard du Domaine. À cet effet, la Ville, après avoir reçu six soumissions, a accordé le contart à la compagnie Les Constructions CJRB, de Terrebonne, pour un montant de 1 869, 571,80 $.

Fourniture d’arbres

Après examen des sept soumissions acheminées à cet effet, c’est la Pépinière Cramer, située à Les Cèdres, qui a obtenu le contrat de fourniture d’arbres à la Ville de Sainte-Thérèse, en 2021, pour un montant de 75 519,62 $.