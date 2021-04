Brèves municipales: Sainte-Thérèse

(C. D.) — La dernière séance du conseil de ville de Sainte-Thérèse s’est une fois de plus tenue à huis-clos, le lundi 1er mars, avec captation et retransmission sur le site Web de la municipalité. La mairesse Sylvie Surprenant y invitait encore les citoyens à communiquer, quand bon leur semble, avec les services municipaux, la direction générale et la mairie. «Un suivi sera fait», a-t-elle assuré.

Comptes à payer

Le conseil a adopté la liste des comptes à payer, en mars, laquelle s’élève 5 267 811,64 $.

Report de paiements

En raison des difficultés rencontrées par bon nombres de propriétaires, dans le contexte de la pandémie, le conseil accorde un report du paiement des taxes municipales. Ainsi, les paiements du 1er mars et du 1er juillet sont reportés au 1er mai et au 1er septembre, sans intérêts.

Pavage et réfection

Un contrat de 509 683,15 $ a été octroyé à l’entreprise Pavage Multipro, de Terrebonne, pour la réalisation de divers travaux de pavage et de réfection sur diverses rues.

Exemptions de taxes

Une résolution a été adoptée afin d’accorder une exemption de taxes à l’entreprise d’économie sociale Projet Sol, qui opère une concession de cafétéria et un café au Collège Lionel-Groulx.

Achats de véhicules

La ville a fait l’acquisition de véhicules neufs afin de renouveler sa flotte : deux camionnettes ¾ de tonne, achetées chez Élite Ford, à Saint-Jérôme (facture totale de 82 193,33 $); une camionnette avec cabine SuperCrew, ½ tonne, achetée au même endroit , au montant de 39 794 $, taxes incluses.

Règlements d’emprunt

Après avoir obtenu l’approbation, en ce sens, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Ville a adopté deux règlements d’emprunt : l’un, de 1 155 000 $, étalé sur 15 ans pour l’achat de camion porteur dix roues, un chargeur sur roues et une balai de rue. Un autre règlement d’emprunt, au montant de 1 647 000 $, étalé sur 10 ans, permettra la conversion de l’éclairage de rue au DEL.

Mairesse suppléante

C’est la conseillère du district Marie-Thérèse, Johane Michaud, qui occupera le fonction de mairesse suppléante, pour la période comprise entre le 1er mars et le 5 juillet. Celle-ci sera donc appelée à remplacer la mairesse dans ses fonctions, en cas d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir. Mme Michaud succède alors à la conseillère du district De Sève, Barbara Morin.

Tennis

Le conseil adoptait sa Politique d’encadrement sur la pratique du tennis, sur les terrains municipaux. Il y est notamment statué que la présence d’un résidant de Sainte-Thérèse demeure obligatoire en tout temps, sur chaque terrain; on mettra en place une ligue adulte de jour, sur semaine, en plus de celle qui existe déjà en soirée; la tarification sera unique, sans distinction de la ville de résidence; en tout temps, les activités organisées par la ville auront préséance sur les activités libres; le temps maximum passé sur chaque terrain, en période de pointe, ne doit pas dépasser une heure; sur ce dernier point, les changements doivent se faire à l’heure juste.