Brèves municipales: ROSEMÈRE

(C. D.) — Le conseil de ville de Rosemère a tenu sa dernière séance régulière le lundi 10 mai, exercice qui se déroulait en visioconférence et en direct, comme c’est le cas depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Sondage

Le maire Eric Westram a ouvert la séance en annonçant notamment qu’un sondage téléphonique concernant le projet de Plan d’urbanisme (au cœur duquel il est évidemment question de l’avenir de l’ancien golf) était actuellement en cours à Rosemère. C’est la firme Léger Marketing qui mène ce sondage, dont on n’a pu connaître la teneur et le contenu, le conseil ayant choisi d’attendre qu’il soit complété avant de le rendre public et de le commenter.

Démocratie et respect

La Ville de Rosemère se joint au concerts des administrations municipales qui adhèrent à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect, tel que suggéré par l’Union des municipalités du Québec. Le texte, intitulé La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, fait d’abord le constat de l’effritement de la relation entre les élus et certains citoyens qui manient «les insultes, les menaces et l’intimidation», au lieu de privilégier un débat vigoureux et respectueux. «Il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection policière», peut-on lire dans cette déclaration.

Déboursés

Le conseil adopté la liste des déboursés, pour la période du 12 avril au 31 mai, laquelle s’élève à 2 812 895,64 $.

Pont de l’Île Bélair

Des travaux d’enfouissement de services publics, l’aménagement d’une traverse piétonne et la construction d’une piste multifonctionnelle étant prévus sur le pont de l’Île Bélair, le conseil a adopté un règlement d’emprunt au montant de 3 277 000 $.

Trame verte et bleue

Par voie de résolution, la Ville adressera une demande d’aide financière à la Communauté métropolitaine de Montréal, dans le cadre du projet de la Trame verte et bleue, pour le reboisement de deux terrains municipaux situés en face de l’Externat Sacré-Cœur.

Médiation

La Ville de Rosemère n’étant pas parvenue à s’entendre avec sa voisine, Bois-des-Filion, concernant l’alimentation en eau potable (Rosemère fournit la deuxième depuis 2016), une demande de médiation sera adressée à la Commission municipale du Québec. Cette instance sera appelé à fixer le taux de vente pour les années 2020 et 2021.

Aqueduc

Le remplacement d’une conduite d’aqueduc étant requis sur les rues Elizabeth et Turcotte, un appel d’offres a été lancé. Le contrat a été accordé à l’entreprise mirabelloise Bernard Sauvé Excavation, au montant de 1 499 421 $.