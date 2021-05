Brèves municipales: ROSEMÈRE

(C. D.) — Le conseil de ville de Rosemère tenait son assemblée mensuelle le lundi 12 avril, encore une fois en visioconférence. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les citoyens, qui devaient jusqu’ici envoyer leurs questions à l’avance et par écrit, ont pu le faire en direct.

Ancien golf

Sans surprise, la grande majorité des questions concernait l’avenir de l’ancien golf. D’un côté, les opposants à tout développement domiciliaire, qui exigent que l’on préserve le site dans son intégralité et qui demandent une consultation populaire sur cette question spécifique, plutôt qu’à l’intérieur d’un projet global de plan d’urbanisme. De l’autre, un conseil de ville qui continue d’affirmer qu’il a largement consulté la population et qui s’engage, d’une part, à préserver au minimum 50 % du terrain et, d’autre part, à soumettre le moindre projet de développement au vote des citoyens.

Paysage patrimonial?

L’une de ces questions portait sur la notion de «paysage patrimonial», un statut légal autorisé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et qui permet de protéger et de valoriser un site possédant des caractéristiques paysagères remarquables : un golf centenaire, par exemple. Le maire Eric Westram a accueilli la question en affichant un air dubitatif, s’engageant seulement à demander qu’on vérifie si la chose pourrait effectivement s’appliquer. «Ce n’est plus un golf. Et [quand ce fut le cas], il n’était pas accessible à la population. Très peu des membres étaient des Rosemérois. C’était un golf privé qui n’a jamais voulu changer son plan d’affaires. C’est désormais un terrain complètement abandonné, sur lequel on n’a même pas le droit de promener son chien», a-t-il commenté, en réitérant la position de la Ville sur l’ensemble du dossier.

Corridors cyclo-piétonniers

En réponse à la requête formulée le mois dernier par la Ville de Sainte-Thérèse, les élus rosemérois acceptent la proposition d’un partage égal des coûts pour l’aménagement de deux corridors cyclo-piétonniers reliant les deux municipalités en passant sous l’autoroute 640, l’un sur le boulevard Labelle, entre le boulevard Desjardins, à Sainte-Thérèse, et la Place Rosemère, l’autre raccordant les boulevards Rolland-Durand, à Rosemère, et René-A.Robert, à Sainte-Thérèse.

Paiements reportés

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le conseil autorise le report des paiements de taxes foncières prévus les 3 mars et 3 mai. Il sera donc possible de procéder le 5 juillet, sans pénalité. Cette mesure concerne les citoyens, les commerçants et les entreprises.

Comptes à payer

La liste des comptes à payer, pour la période du 8 mars au 6 avril 2021, s’élève à 4 011 588,65 $.

Aménagement paysager

Après avoir lancé un appel d’offres et reçu sept soumissions, la Ville a résolu d’accorder le contrat des travaux d’aménagement paysager, autour du chalet du parc Charbonneau, aux Entreprises Roseneige, de Terrebonne, pour un montant de 319 436,26 $.

Pont des Vignobles et passerelle Bouthillier

Dans la volumineuse nomenclature des contrats accordés, au volet Travaux publics, notons celui qui fut accordé à la firme Maurecon, de Trois-Rivières, qui se chargera des travaux de réfection et de maintien de la structure du pont des Vignobles, pour un montant de 393 865,45 $.

Par ailleurs, des services professionnels pour l’élaboration de plans, devis et surveillance des travaux de réfection de la passerelle Bouthillier ont été requis auprès de la firme Écogénie, de Québec, pour la somme de 56 000 $.